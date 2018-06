46-latek, który molestował dziewczynkę, usłyszał zarzuty

Do zdarzenia doszło w piątek w godzinach przedpołudniowych w jednej z placówek oświatowych w powiecie wejherowskim. 22 czerwca śledczy opublikowali materiał z monitoringu, który udostępniły setki osób na portalach społecznościowych. – Policjanci otrzymali sygnał, a po sprawdzeniu go okazało się, że mają do czynienia z tym mężczyzną, którego widać było na monitoringu – powiedział dla RMF24.pl Michał Sienkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Sąd zdecydował o jego trzymiesięcznym areszcie. 46-latkowi grozi teraz do 12 lat więzienia.