Milion złotych za... namiot dla polityków? Zapłaci Kancelaria Sejmu

Ze strony internetowej Kancelarii Sejmu wynika, że udzieliła już zamówienia na „wynajem obiektu na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie oraz świadczenie usług związanych z organizacją obrad Zgromadzenia Narodowego w dniu 13 lipca 2018 r”. Jak podaje „Rzeczpospolita” , tego dnia w namiocie ma odbyć się planowane na 13 lipca posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie tzw. zamówienia z wolnej ręki. Cena: 859 000 zł netto, czyli 1 056 570 zł brutto.

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że umowa została zawarta z Fundacją Ogrody Muzyczne, która na dziedzińcu Zamku Królewskiego organizuje Festiwal Ogrody Muzyczne. Festiwal odbywa się co roku w ogromnym namiocie. Dyrektor festiwalu Ryszard Kubiak wyjaśnia, że umowa z Kancelarią Sejmu nie dotyczy wynajmu obiektu, lecz „przygotowania Zgromadzenia Narodowego” .

Pomysł z przeznaczeniem miliona złotych na wymieniony wyżej cel krytykują przedstawiciele opozycji. – To rzecz skandaliczna i symbol totalnego nieposzanowania grosza publicznego przez totalną władzę – powiedział Krzysztof Brejza z PO.

Wyjaśnienia Centrum Informacyjnego Sejmu

Głos w tej sprawie zabrało Centrum Informacyjne Sejmu, które w przesłanym oświadczeniu przypomina, że 13 lipca posłowie i senatorowie zbiorą się w Zamku Królewskim w Warszawie. „W uroczystościach planowany jest udział kilkuset osób (posłów, senatorów oraz zaproszonych gości - nie tylko z Polski, ale też z zagranicy), zaś takiej liczby uczestników nie mogła pomieścić żadna z sal zamkowych. Z tych względów organizatorzy postanowili skorzystać ze specjalnej konstrukcji, która powstanie na zamkowym dziedzińcu. Będzie to rozwiązanie godne, funkcjonalne i adekwatne do potrzeb. Warto zauważyć, że przedmiot umowy jest bardzo szeroki i nie dotyczy wyłącznie wynajęcia przestrzeni, na której odbędą się uroczystości. Wszystkie informacje dotyczące tego kontraktu są dostępne na stronie internetowej Sejmu, a cała procedura została przeprowadzona we właściwy i zgodny z procedurami sposób” – czytamy.