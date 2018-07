To chyba najdłuższy remont w Polsce. Prace na krakowskiej ulicy trwają od 16 lat

W 2002 roku rozpoczęto prace remontowe głównej drogi na Woli Justowskiej w Krakowie. Początkowo zajęto się odcinkiem od pętli w Chełmie. Później prace miały przebiegać wzdłuż ulicy w kierunku centrum miasta. Zakładano, że remont zakończy się najpóźniej w 2009 roku. Tymczasem jak podaje portal Onet.pl, od czasu rozpoczęcia prac minęło 16 lat a remont trwa nadal. W ubiegłym roku zmieniono odcinek od Piastowskiej do Odyńca oraz od Jesionowej do Nad Zalewem. Okoliczni mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość, bowiem lokalny samorządowcy zakładają, że prace potrwają jeszcze dwa lata a więc 18 lat od jego rozpoczęcia, a 11 lat po planowanym terminie zakończenia prac.

Co ciekawe wyremontowane fragmenty drogi są ponownie rozjeżdżane, ponieważ ulica Królowej Jadwigi to główna trasa prowadząca z miasta na lotnisko. Codziennie przejeżdża tędy setki samochodów jadących do i z portu lotniczego. Oznacza to, że nawet jeśli remont się skończy, arteria bardzo szybko zostanie zdewastowana. Problem mogłaby rozwiązać budowa Trasy Balickiej, która ma prowadzić od ul. Armii Krajowej aż do autostrady A4 w okolicach lotniska. Miałaby to być czteropasmowa droga z mostem na Rudawie.

