Pogoda w czwartek. Przelotny deszcz i burze z gradem

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże. Po północy liczne rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm, na południowym wschodzie i południu do 20 mm. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 18 stopni C do 23 stopni C, chłodniej na wschodzie Mazur i Podlasiu oraz na terenach podgórskich: 16 stopni C, 17 stopni C. Wiatr na ogół słaby, zmienny, tylko w czasie burz silniejszy. W czasie burz porywy wiatru 65 km/h.

Pogoda w czwartek

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie opady gradu. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 30 mm. Bez burz na krańcach północno wschodnich. Temperatura maksymalna od 28 stopni C na południowym wschodzie do 34 stopni C na zachodzie i południowym zachodzie, chłodniej miejscami na wybrzeżu i w kotlinach górskich: od 24 stopni C do 27 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.