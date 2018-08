Kaczyński o Macierewiczu: Antoni jeszcze bardzo wiele dla Polski zdziała

Jak podaje gazeta.pl, na urodzinach Antoniego Macierewicza pojawił się prezes PiS. Jarosław Kaczyński podczas przemówienia przypomniał aktywność polityczną jubilata. – W działalności Antoniego Macierewicza łączy się tradycja Piłsudskiego i tradycja Dmowskiego – stwierdził Kaczyński. Mówił także o pracy byłego szefa MON w sejmowym zespole do spraw katastrofy smoleńskiej. – Kolejna niemożliwa misja, misja odkrycia prawdy. Misja, która była niezwykle trudnym, niezwykle odważnym, niezwykle zdeterminowanym dążeniem do prawdy, a z drugiej strony była fundamentalna dla tego, by sprawa smoleńska nie została zapomniana, a to była koncepcja drugiej strony – powiedział prezes PiS.

„Niezwykła osobowość”

Kaczyński mówił także o pracy Macierewicza w resorcie obrony. Stwierdził, że „nie może w tej chwili mówić o tym, dlaczego Macierewicz nie jest teraz ministrem” . – Ale jest tak, że dokonał tam rzeczy charakterystycznych dla jego niezwykłej osobowości, niezwykłej siły, która jest w Antonim – ocenił polityk. I stwierdził, że „to jest daleko do końca”. – Antoni jeszcze bardzo wiele dla Polski zdziała – podsumował.