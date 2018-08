Poznaliśmy nazwiska autorów podstaw programowych dla szkół. MEN odwoływało się nawet do NSA

Już 13 października Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ma ujawnić, kto przygotował zmienione podstawy programowe. Wyrok nie był prawomocny. Ministerstwo Edukacji Narodowej, korzystając z możliwości, odwołało się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wszystko zaczęło się od tego, że Fundacja Przestrzeń dla Edukacji złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o ujawnienie autorów, którzy stworzyli zmienione podstawy programowe. MEN odmówiło podania informacji powołując się na prawo ekspertów do zachowania prywatności. Z tym stanowiskiem nie zgodził się jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Jak podał sąd, osoby, które wykonują zadania na zlecenie administracji publicznej i pobierają za to pieniądze pochodzące ze środków publicznych, muszą się liczyć z ograniczeniem ich prawa do prywatności. Ponadto sąd zwrócił uwagę na prawo obywateli do wiedzy, kto przygotował podstawy programowe.

Poniżej zamieszczamy pełną listę nazwisk ujawnioną przez MEN:

1 Abramczyk Anna 2 Alberski Robert 3 Aleksa Irena 4 Anusiak Witold 5 Babińska Hanna 6 Berner Joanna 7 Borodzik Maciej 8 Borowicz Aleksandra 9 Bossowski Dariusz 10 Breguła Izabela 11 Brojan Jerzy 12 Bronikowski Michał 13 Brożek Anna 14 Bryzek Renata 15 Buchała Antoni 16 Buchnat Marzena 17 Buczek Irmina 18 Bzdel Aleksandra 19 Chańko Jan 20 Chmielewska Grażyna 21 Chyczewska Dorota 22 Cianciara Dorota 23 Cichocka-Segiet Katarzyna 24 Czerwiński Wojciech 25 Daniel Józef 26 Dańska Dorota 27 Degutis Helena 28 Dejko Jadwiga 29 Dłużniewska Agnieszka 30 Domagała-Zyśk Ewa 31 Drygas Wojciech 32 Duć Barbara 33 Dudziak Urszula 34 Dybciak Krzysztof 35 Dymitryszyn Izabela 36 Dziamska Dorota 37 Fidelus Anna 38 Freier-Pniok Barbara 39 Frydrych Jacek 40 Gąsiorkiewicz-Kozłowska Ilona 41 Gorzelańczyk Włodzimierz 42 Grabowska Aleksandra 43 Greczyło Tomasz 44 Groffik Dorota 45 Gromek Monika 46 Gronczewska Hanna 47 Grygoruk Jolanta 48 Gryz Jarosław 49 Guzicki Wojciech 50 Halska Barbara 51 Hapońska Barbara 52 Hibszer Adam 53 Iwanowska Jadwiga 54 Jakubowski Wojciech 55 Janicka Monika 56 Jaworski Piotr 57 Jurgowiak Marek 58 Kaczmarska Dorota 59 Kamińska Wanda 60 Kantor Daria 61 Kawecki Zygmunt 62 Kieler Wojciech 63 Kilar Wioletta 64 Kilbach Grażyna 65 Kisiel Mirosław 66 Klaro-Celej Lidia 67 Klęczar Aleksandra 68 Kłos Ewa 69 Kobylińska Zdzisława 70 Kołodziejczyk Renata 71 Kołodziejski Maciej 72 Korzeniowski Janusz 73 Kosiarska Danuta 74 Kościelny Janina 75 Kozak Wioletta 76 Kożyczkowska Adela 77 Krakowiak Kazimiera 78 Kraus Dagmara 79 Krawiec Marianna 80 Krych Michał 81 Kumala Regina 82 Kupis Beata 83 Kurcz Maria 84 Kwiatkowska Anna Beata 85 Labocha Wojciech 86 Lewińska Beata 87 Ludwiczak Marek 88 Ładny Jerzy Robert 89 Łuczak Paweł 90 Makurat Hanna 91 Małyska Małgorzata 92 Marmol Katarzyna 93 Mazurek Mariusz 94 Mazurkiewicz Maria 95 Michalski Maciej 96 Mierzwiak Jerzy 97 Mikłaszewicz Paweł 98 Mirzejewska Joanna 99 Mistarz Renata 100 Mościcka Dorota 101 Możejko Zbigniew 102 Nizińska Ewa 103 Nowak Ryszard 104 Nowakowski Zdzisław 105 Nysler Łukasz 106 Okuniewska Jolanta 107 Olechowska Paulina 108 Owczarek Jan 109 Pańko Grażyna 110 Pawlikowska Beata 111 Paździor Agnieszka 112 Pilorz Ewa 113 Piosik Krystyna 114 Piotrowska Iwona 115 Płończak Małgorzata 116 Pochwicki Krzysztof 117 Poszytek Paweł 118 Pruszyńska Regina 119 Pukocz Adam 120 Putek-Pałuszynska Anetta 121 Putyński Leszek 122 Rachwał Tomasz 123 Raczak Grzegorz 124 Raniszewska Ewa 125 Ratuszniak Aleksandra 126 Rembalski Tomasz 127 Rola Beata 128 Roman-Jurdzińska Dorota 129 Romanowska Maria 130 Rożek Waldemar 131 Ryba Janusz 132 Rzechuła Renata 133 Schramke Grzegorz 134 Semadeni-Szlachcic Beata 135 Sibiga Agnieszka 136 Sieradzka Beata 137 Skibińska Lidia 138 Skowrońska Agnieszka 139 Smolak Maciej 140 Smolik Marcin 141 Stańczyk Jerzy 142 Stępińska Janina 143 Stopińska Ludmiła 144 Suleja Włodzimierz 145 Sysło Maciej M. 146 Szarpak Łukasz 147 Szkurłat Elżbieta 148 Szostak Barbara 149 Szulc-Kurpaska Małgorzata 150 Szutta Natasza 151 Śniegocki Robert 152 Thomas Marek 153 Tisończyk Tomasz 154 Tomaszewska-Jawgiel Ewa 155 Tomczak Krzysztof 156 Tratsiak Volha 157 Waśko Andrzej 158 Watral Marta 159 Wieczorek Teresa Maria 160 Wieczorek Marta 161 Wietrzyński Wojciech 162 Wojczulis Biruta 163 Wojdan Joanna 164 Wojtaszczyk Konstanty A. 165 Wojtysiak Jacek 166 Wolanin Andrzej 167 Woźniak Janusz 168 Wróbel Piotr Andrzej 169 Wróblewska Małgorzata 170 Wujec-Kaczmarek Alicja 171 Wyszomierska Grażyna 172 Zajdler Blandyna 173 Zakrzewska Monika 174 Zakrzewski Robert 175 Załęski Piotr 176 Zamęcki Łukasz 177 Zawadzka Magdalena 178 Zielińska Marlena 179 Zieliński Marek 180 Zięba Dariusz 181 Ziętara Izabela 182 Żuchniewicz Marian

