Katowice. Skopali przechodniów w centrum miasta. Policja publikuje zdjęcie jednego ze sprawców

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji VI w Katowicach prowadzą dochodzenie w sprawie pobicia. Do zdarzenia doszło 12 sierpnia 2018 roku około godz 4:35 w pobliżu skrzyżowania ulic Stawowej i Mickiewicza. 27-latek oraz jego o rok starszy kolega szli w kierunku przystanku przy ulicy Skargi. W pewnym momencie podszedł do nich mężczyzna, który najpierw ich zaczepił, a następnie uderzył 27-latka pięścią w twarz i brzuch. Gdy mężczyzna stracił świadomość, do napastnika dołączył drugi agresor i wspólnie zaczęli bić 28-latka. Agresywnych mężczyzn spłoszyli świadkowe. Na szczęście pokrzywdzeni nie odnieśli poważnych obrażeń. Sprawcy wraz z innymi osobami, które były z nimi, odeszli w kierunku przystanku przy ulicy Skargi. Wsiedli do autobusu linii 808, jednakże po chwili z niego wyszli. Wizerunek jednego ze sprawców został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Policjant prowadzący sprawę zdecydował o publikacji.

Wszystkie osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu tożsamości sprawców, proszone są o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji VI w Katowicach przy ulicy Stawowej 8 lub pod nr tel. 32 200 3850, 32 200 2555, kp6@katowice.ka.policja.gov.pl.

