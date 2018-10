Prezydent Duda podpisał nowelę ustawy ws. wynagrodzeń pracowników medycznych

Podpisana przez Andrzeja Dudę ustawa jest zmianą ustawy z czerwca 2017 roku, która, jak zauważył prezydent, nie rozwiązywała w sposób wystarczający problemów związanych z wynagrodzeniem dla osób zaangażowanych w procesy ochrony zdrowia. Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim podkreślił, że nowelizacja wprowadza zmiany poprzez poszerzenie zakresu podmiotowego także na inne, poza osobami wykonującymi zawody medyczne, osoby uczestniczące w tzw. „działalności podstawowej”.

Kogo dotyczy nowelizacja?

Zdaniem głowy państwa ustawa dotyczy m.in. sanitariuszy, fizyków medycznych, techników i opiekunki. – To osoby, które uczestniczą w procedurach medycznych, a nie wykonują zawodów medycznych – argumentował Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że w związku z podpisaniem ustawy przewiduje się m.in. zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników placówek medycznych i, idącą za tym, poprawę jakości usług medycznych oraz wzrost konkurencyjności.

Podczas podpisywania ustawy obecny był także minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Dla mnie to systemowa zmiana patrzenia na ochronę zdrowia i na osoby zajmujące się opieką nad pacjentami - powiedział szef resortu. - Pamiętajmy, że w procesie terapii pacjenta uczestniczą także osoby, które nie reprezentują zawodów medycznych. Ustawa mówi wyraźnie, że są one równie ważne, co personel medyczny. Bez nich żaden proces leczenia nie byłby możliwy - dodał.

