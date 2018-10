Kilkakrotnie atakował przypadkowe ofiary. Policjanci zatrzymali 19-latka

Pod koniec lipca 2018 roku nieznani sprawcy pobili młodego mężczyznę. Ofiara była bita pięściami i kopana po całym ciele. Poskutkowało to licznymi obrażeniami głowy, ranami ręki i szyi oraz potłuczeniami. W toku prowadzonego postępowania okazało się, że mężczyzna był przypadkową ofiarą grupy napastników.

Po tym zdarzeniu policjanci ustalili tożsamość osób biorących w nim udział i zatrzymali dwie z nich. Jedną z osób okazał się nieletni, którego sprawą zajął się sąd rodzinny, a drugi z mężczyzn został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Policjanci ustalili także tożsamość kolejnej osoby biorącej udział w pobiciu, jednak mężczyzna skutecznie się ukrywał.

Tymczasem podczas wyjaśniania sprawy i zbierania materiału dowodowego okazało się, że ci sami mężczyźni brali udział w jeszcze jednym pobiciu, do którego doszło tego samego dnia, tylko kilka godzin wcześniej. Pobicie miało bardzo podobny przebieg - ofiara była przez napastników bita pięściami i kopana po całym ciele. W tym przypadku pokrzywdzony odniósł obrażenia twarzoczaszki, miał połamaną żuchwę i zęby oraz ogólne potłuczenia. Także w tym przypadku ofiarą był przypadkowy mężczyzna.

Zatrzymani za oba zdarzenia usłyszeli zarzuty pobicia, za co Kodeks Karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast w związku z tym, że czyn miał charakter chuligański, kara może ulec zaostrzeniu.

Przez cały czas policjanci prowadzili poszukiwania 19-latka, który brał udział w obydwu pobiciach. Z czasem okazało się, że to nie jedyne „wybryki”, jakie na swoim koncie miał 19-letni zielonogórzanin. Policjanci ustalili, że w Sądzie Rejonowym toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie innego pobicia, do którego doszło w maju 2018 roku. Także w tym przypadku ofiara agresywnych napastników, którą była po raz kolejny przypadkowa osoba, odniosła poważne obrażenia.

Po zatrzymaniu 19-latek usłyszał zarzut pobicia, a zdarzenie zostało zakwalifikowane jako czyn o charakterze chuligańskim. Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi za zwrócenie się do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 19-latka. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze przychylił się do wniosku i wydał decyzję o aresztowaniu go na 3 miesiące.