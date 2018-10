Awaryjne lądowanie samolotu w Warszawie. Na pokładzie było 120 pasażerów

O sprawie poinformowało radio RMF FM. W piątek 12 października przed godziną 22 na stołecznym lotnisku im. Chopina awaryjnie lądował samolot należący do włoskich linii lotniczych Blue Panorama. Maszyna leciała z Warszawy do Bolonii. Na pokładzie Boeinga 767 było 120 pasażerów oraz ośmiu członków załogi. Początkowo nic nie wskazywało na problemy, jednak kiedy maszyna przelatywała nad województwem świętokrzyskich, do pilotów trafiła informacja o możliwej usterce silnika.

W związku z tym podjęto decyzję o powrocie do Warszawy. Pasażerowie zostali ewakuowani z samolotu w asyście lotniskowego oddziału straży pożarnej. Rzecznik portu lotniczego w Warszawie Hubert Wojciechowski zapewniła, że nie była konieczna interwencja służb medycznych ani psychologicznych. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało, a technicy nie stwierdzili żadnej poważnej usterki.