Rozmowy ws. podwyżek dla nauczycieli przerwane. Co ustalono?

We wtorek 2 kwietnia 2019 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli rządu ze związkowcami. Rozmowy dotyczyły podwyżek dla nauczycieli. Związkowcy przed negocjacjami twierdzili, że „kluczowe będą dla nich szczegóły propozycji prezydenta”. – Zaproponowałem minister finansów Teresie Czerwińskiej, żeby koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli były takie, jak w przypadku nauczycieli akademickich i twórców, czyli żeby wynosiły 50 proc. – powiedział na spotkaniu z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego prezydent Andrzej Duda.

Do propozycji prezydenta odniósł się przedstawiciel Forum Związków Zawodowych w rozmowie z rmf24.pl. – Z naszych szacunków wynika, że to byłby zysk miesięcznie na poziomie nauczyciela dyplomowanego rzędu 200-250 złotych, ale czekamy, jaka była metodologia wyliczania i jak Kancelaria Prezydenta to widzi – powiedział Sławomir Wittkowicz.

„Poprosiłam stronę związkową, aby rozważyła możliwość zawieszenia strajku”

Na spotkaniu rząd zaoferował nauczycielom podwyżkę pensji o 9,99 proc. od przyszłego roku. „Solidarność jest gotowa do podpisania porozumienia z rządem, ale chcemy porozumienia ze wszystkimi centralami związkowymi; rząd jest otwarty na kontynuację rozmów. Dalsze rozmowy z oświatowymi związkami zawodowymi w środę o godz. 13” – powiedziała Beata Szydło, której wypowiedź cytuje Polska Agencja Prasowa na Twitterze. – Ponieważ nie ustaliliśmy dzisiaj stanowiska, poprosiłam stronę związkową, aby rozważyła możliwość zawieszenia strajku na czas egzaminów – dodała wicepremier.

– To byłoby zbyt daleko idące zaufanie do strony rządowej – ocenił tę prośbę Sławomir Broniarz.Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego uważa, że propozycje strony związkowej (wzrost wynagrodzeń o 30 proc. oraz wzrost dodatku stażowego) są „wyjściem naprzeciw stronie rządowej”.

Rozmowy zostaną wznowione jutro o godzinie 13.00. Jeżeli nie uda się wypracować porozumienia, 8 kwietnia rozpocznie się strajk nauczycieli.