Agresywny mężczyzna niszczył auto sąsiada. Użyto paralizatora

Na początku mijającego tygodnia, policjanci z Wydziału Wywiadowczego KMP w Łodzi otrzymali informację o mężczyźnie, który na ulicy Plażowej uszkodził auto swojego sąsiada. Świadkiem zdarzenia był sam pokrzywdzony, który śledził „wyczyn” 43-latka z okien swojego mieszkania. Po uszkodzeniu lusterek w pojeździe podejrzany uciekł w stronę pobliskiego parku.

Policjanci dysponując rysopisem sprawcy rozpoczęli jego poszukiwania. Funkcjonariusze wkrótce ustalili lokalizację mężczyzny. Pomimo wezwań do zachowania zgodnego z prawem, podejrzany nie zamierzał podporządkowywać się poleceniom mundurowych i podjął ucieczkę. W momencie zatrzymania stawiał opór. Funkcjonariusze użyli paralizatora.

Mężczyzna nie był w stanie wyjaśnić policjantom, dlaczego uszkodził auto sąsiada. Ponadto, okazało się, że w czasie zdarzenia był nietrzeźwy mając blisko dwa promile alkoholu we krwi. Podejrzany usłyszał już zarzut zniszczenia mienia, za co grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

