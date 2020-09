Ludowcy w koalicji z PiS? „PSL na randkę z wampirem się nie wybiera”

Przypomnijmy, w wywiadzie, który ukaże się w poniedziałkowym wydaniu „Sieci”, Jarosław Kaczyński był pytany o rozmowy z PSL na temat ewentualnej koalicji. Kaczyński przyznał, że rozmowy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem miały miejsce i określił go „trochę innym, niż niektórzy politycy PSL, z którymi zdarzało się rozmawiać w okresie ostatnich 30 lat”. – Ale generalnie rzecz biorąc, to człowiek, wydaje się stać jednoznacznie po drugiej stronie (...) Wiemy, że są tam tacy, którzy chcieliby inaczej, ale są obecnie za słabi, by coś zmienić – podsumował.

Sawicki i Zgorzelski komentują

Również piątkowe doniesienia „Gazety Wyborczej” wskazywały na to, że spotkanie z liderem ludowców miało miejsce. Zdaniem wspomnianego tytułu Mateusz Morawiecki w sierpniu rozmawiał z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a jedną z rozważanych opcji było zastąpienie Solidarnej Polski właśnie PSL. Głos w sprawie zabrali w niedzielę politycy PSL, w tym Marek Sawicki. – Wykluczam możliwość koalicji PiS z PSL. Nie jest nam po drodze z partią rządzącą a i jej większość jest stabilna, to jest po prostu zwykła gra wokół rekonstrukcji. Niech PiS wreszcie skończy zajmować się sobą i zajmie się rządzeniem – powiedział w niedzielę na antenie Polsat News.

W podobnym tonie wypowiedział się Piotr Zgorzelski. W „Kawa na ławę” TVN24 zaznaczył, że „PSL na randkę z wampirem się nie wybiera”. Zdaniem wicemarszałka Sejmu owoce takich „randek” było widać na przykładzie losów Samoobrony i LPR. – My idziemy własną drogą, budując Koalicję Polską – dodał.

