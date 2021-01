Śląsk. 15-latek miał zabić 13-latkę, bo była z nim w ciąży. Biedroń reaguje

13-letnia Patrycja z Bytomia po raz ostatni była widziana w we wtorek 12 stycznia w Piekarach Śląskich. Lokalna policja informowała, że nastolatka pokłóciła się ze swoim znajomym i uciekła w stronę ulicy Bytomskiej. Zaniepokojeni brakiem kontaktu z córką rodzice zgłosili zaginięcie. W akcję poszukiwawczą zaangażowali się nie tylko krewni i przyjaciele Patrycji, ale również kilkudziesięciu funkcjonariuszy z Piekar, Bytomia, Knurowa i komendy wojewódzkiej w Katowicach.

Kilkanaście godzin temu śląska policja przekazała tragiczne wieści. Przykryte kartonem ciało 13-latki znaleziono na terenie nieużytków w Piekarach Śląskich. Według dziennikarzy RMF FM miejsce to miał wskazać 15-letni znajomy nastolatki, który wcześniej był z nią w tej okolicy. Początkowo tłumaczył, że doszło do awantury z innym mężczyzną. Zapewniał, że nie brał w niej udziału i uciekł kilka minut później. Kilka godzin później miał zmienić wersję wydarzeń i przyznać, że to on zabił Patrycję, ponieważ była z nim w ciąży. Nastolatek został zatrzymany i spędził noc w policyjnej izbie dziecka. Obecnie śledczy wyjaśniają okoliczności sprawy m.in. przeglądają nagrania z kamer w pobliżu miejsca odnalezienia ciała. Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, Patrycja miała liczne rany kłute klatki piersiowej oraz szyi.

Biedroń o braku edukacji seksualnej

Tragiczne wydarzenia ze Śląska skomentował Robert Biedroń. Europoseł wspomniał o braku odpowiedniej edukacji seksualnej w Polsce, która w konsekwencji może prowadzić do tego typu wydarzeń.

