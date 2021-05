Nowa koalicja w Sejmie? Suski: Politycy Ziobry dołączyli do KO i Konfederacji

4 maja Sejm uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, która jest niezbędna do uruchomienia Funduszu Odbudowy (po ratyfikacji przez wszystkie kraje członkowskie).

Marek Suski podkreślił w TVP Info, że Fundusz Odbudowy daje ogromne szanse rozwoju Polsce. – Były prowadzone rozmowy i z Lewicą i z PSL i innymi, udało się, bo wygrała Polska. Strategia Jarosława Kaczyńskiego w wykonaniu Mateusza Morawieckiego zakończyła się sukcesem – stwierdził. – W tej sprawie jest nowa koalicja – 290. Marzenia o koalicji 276 skończyły się koalicją 133; dziś Polska może się cieszyć tym, że odniosła sukces pod rządami PiS. Strategia Jarosława Kaczyńskiego w wykonaniu Mateusza Morawieckiego zakończyła się sukcesem – dodał polityk.

Suski: Symboliczny koniec zjednoczonej totalnej opozycji.

Zdaniem Suskiego głosowanie w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy stanowi symboliczny koniec zjednoczonej totalnej opozycji. – Dziś partie opozycyjne idą swoją drogą, zauważyły, że to, co proponuje PO, to droga w przepaść. Skończyła się pewna epoka opozycji totalnej pod kierunkiem, szantażem Donalda Tuska i Borysa Budki. Te obraźliwe słowa o zdrajcach, które pojawiły się z ust polityków PO, przekreśliły tę koalicję i to dobrze dla Polski – komentował.

Co z posłami Solidarnej Polski?

W sumie weto do Funduszu Odbudowy zgłosiło 20 posłów klubu PiS. W zdecydowanej większości byli to politycy Solidarnej Polski, a także Anna Maria Siarkowska, Małgorzata Janowska i Sławomir Zawiślak. Marek Suski przyznał, że jest pewna niewielka grupa w Zjednoczonej Prawicy, która w tej sprawie jest stanie głosować z koalicją antyeuropejską – PO i Konfederacji. – Powstała nowa koalicja na opozycji, do tej koalicji dołączyła grupa Zbigniewa Ziobry, ale myślę, że to jest taki jednorazowy sojusz – zaznaczył polityk PiS.

