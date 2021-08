Przed czwartą falą w szkołach, w co gra Merkel, rewolucja w Watykanie. Nowy „Wprost”

Trudno odpowiedzieć, czy fala rozpocznie się po 1 września: to jeden ze scenariuszy, którego bardzo się obawiam. Prace naukowe, które ukazały się w ciągu ostatniego miesiąca, dowodzą, że dzieci mogą się zakażać równie łatwo jak dorośli i mogą być źródłem zakażenia dla innych.

Szkoły są miejscem, w którym trudno utrzymać dystans, a dzieci ze szkół podstawowych nie mogły być szczepione, gdyż nie jest dostępna szczepionka dla osób poniżej 12. roku życia. – mówi Katarzynie Pinkosz dr hab. Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”

„To wojna przeciwko Polsce”. To skandal, że kiedy imigranci pojawili się na granicy polsko-białoruskiej, UE nie zrobiła nic, by ujarzmić Łukaszenkę. Czy dla niej ważniejsze są relacje z Putinem, czy jedność UE? – zastanawia się w rozmowie z Agnieszką Szczepańską gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.

„Frasyniuk kontra Tusk”. Jakub Mielnik uważa, że zyski z antypisowskich okrzyków będą marne. Zostanie po nich smród mimowolnego udziału w ustawce przygotowanej w Mińsku i Moskwie.

„Donald Tusk jak Łukasz Podolski”. Donald Tusk wezwał do wygaszania emocji i „budowania zgody narodowej”, ale nie uspokoiło to nastrojów w opozycji. Przeciwnie – pisze Dariusz Grzędziński.

„Resort edukacji zaklina rzeczywistość”. Ministra edukacji nie opuszcza dobre samopoczucie. I on, i jego zastępcy ze spokojem mówią o powrocie do nauki stacjonarnej. Czy rzeczywiście nie ma powodów do obaw? Materiał Dariusza Grzędzińskiego.

„Jej ojciec bił Niemców w Auschwitz”. Eleonora Szafran opowiada o ojcu, legendarnym bokserze Tadeuszu Pietrzykowskim, który toczył walki w Auschwitz i pomagał współwięźniom. Rozmowa Pauliny Sochy-Jakubowskiej.

„Kto wypije więcej wódki”. Ktoś wpadł na pomysł, że zorganizuje w Polsce turniej „kontrolowanego picia”: AlkoMaster. Nad wszystkim, jak przekonują pomysłodawcy tej patoimprezy, czuwać ma lekarz – pisze Paulina Socha-Jakubowska

„Kredyt hipoteczny – przyda się pośrednik”. Czy planując kredyt hipoteczny, warto szukać pomocy w firmie pośrednictwa kredytowego? Krzysztof Oppenheim radzi, jaka jest najlepsza decyzja w takiej sytuacji.

„Polska robi to, czego chce Łukaszenka”. O tym, że Polska „oblewa test”, który nam robi dyktator Białorusi mówi w rozmowie Bolesława Breczki dr hab. Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami UW.

„W co gra Angela Merkel”. Mieliśmy tęsknić za Merkel po jej odejściu z polityki. Po tym jak nie pojechała do Kijowa w 30. rocznicę niepodległości Ukrainy, a była w Moskwie trudno będzie o tę tęsknotę – pisze Jakub Mielnik.

„Rewolucja w Watykanie”. Felieton Tomasza P. Terlikowskiego.

„Przed czwartą falą”. – Fala chorych na koronawirusa ogranicza leczenie innych pacjentów, dlatego zaszczepienie się przeciw COVID-19 to obowiązek etyczny – mówi Katarzynie Pinkosz prof. Joanna Chorostowska-Wynimko.

„Jak żyć ponad rzeczywistością”. O surrealizmie powoli zapominamy, ale Agnieszka Taborska napisała książkę, w której radzi, by wzorem jego twórców przemeblować „zmurszały porządek w głowach” i żyć na luzie. Recenzja Leszka Bugajskiego.

„Byłem na cudzej stypie”. Felieton Michała Witkowskiego.