Wojciech Mann ostro o papieżu Franciszku. „Odklejony od rzeczywistości”

Wszystko zaczęło się we wtorek 3 maja, gdy włoski dziennik „Corierre della Sera” opublikował wywiad z papieżem Franciszkiem. Wypowiedzi głowy Stolicy Apostolskiej wybrzmiały bardzo głośno głównie ze względu na ich kontrowersyjność. Papież stwierdził między innymi, że „być może szczekanie NATO pod drzwiami Rosji” było powodem wybuchu wojny na Ukrainie. Ponadto, Franciszek wyraził gotowość wyjazdu do Moskwy, by spotkać się z Władimirem Putinem, jednak nie planował udać się do Kijowa. Na Ukrainę wysłał swojego przedstawiciela.

Rosyjska ambasada odpowiedziała na te słowa. – W każdych okolicznościach międzynarodowych dialog z papieżem jest ważny dla Moskwy. A papież jest zawsze mile widzianym, pożądanym rozmówcą – stwierdził rosyjski dyplomata Aleksander Awdiejew.

Wojciech Mann o papieżu: „Odklejony od rzeczywistości”

Po tym wywiadzie na papieża spadła lawina krytyki. Niezadowolenie wyrażali politycy, komentatorzy i dziennikarze. Jednym z nich był Wojciech Mann, były pracownik Radiowej Trójki, a obecnie związany z Radiem Nowy Świat. „Pan Bóg jest podobno nierychliwy, ale sprawiedliwy” w taki sposób zaczął swój wpis na Facebooku.

„Mam takie marzenie, by Stwórca jednak trochę się ożywił i porządnie pogonił kota ruskim bandytom” – kontynuował Wojciech Mann. Jednak we wpisie dostało się nie tylko Rosjanom. Dziennikarz w bardzo dosadnych słowach krytykuje przede wszystkim Kościół i papieża Franciszka, który według niego jest „odklejony od rzeczywistości”.

„A przy okazji swoim »pokornym sługom« ukrywającym pod sutannami różne świństwa, nie zapominając o odklejonym od rzeczywistości, wygadującym skandaliczne opinie o wojnie w Ukrainie, Franciszku. Tak mi dopomóż Bóg” – pisze Mann.

Papież Franciszek o wojnie. Krytyczne komentarze

Na tym jednak nie kończy się krytyka papieża. Jeszcze wcześniej swoje zdanie na ten temat wyraził publicysta katolicki Tomasz Terlikowski, który we wpisie na Facebooku również nie pochwala słów Franciszka. Zarzuca mu brak znajomości faktów oraz poddaje w wątpliwość jego zdanie na temat wysyłania broni na Ukrainę.

„Autorytet papieski nie obejmuje ani sfery polityki, ani geopolityki. Nie może on także zmieniać faktów. One są niezależne od tego, co sądzi Franciszek. I tak jest z opinią na temat tego, że »być może« Putin wywołał wojnę, bo »szczekanie NATO pod drzwiami Rosji«. Jeśli ta opinia czegoś dowodzi to jedynie braku znajomości faktów” – napisał Terlikowski.

Papieża skrytykował również Szymon Hołownia. Lider Polski 2050, a w przeszłości katolicki publicysta i autor książek o tematyce religijnej, napisał na ten temat długi post na Facebooku. „Nie tylko mi chyba, a zawsze byłem wielkim fanem tego papieża i pokładałem w nim olbrzymie nadzieje, ręce opadają teraz z cichym szelestem, gdy słucham jego geopolitycznych komentarzy” – napisał Hołownia.







