Ekstremalne upały w Polsce. IMGW wydał alerty

Czwartek zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 35 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, przeważnie południowo-wschodni.

Ekstremalne upały w Polsce. Ostrzeżenia IMGW – gdzie i do kiedy obowiązują?

Piątek upłynie pod znakiem słonecznej aury na wschodzie kraju. Na zachodzie Polski prognozuje się zachmurzenie wzrastające do dużego, przelotny deszcz i burze. Podczas wyładowań atmosferycznych spadnie do 10-30 l/mkw, a porywy wiatru osiągną prędkość do 60-90 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 27 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 35 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

Ze względu na prognozowane upalne temperatury Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. W przeważającej części regionów alerty będą obowiązywały do piątku 5 sierpnia włącznie. Na południowym wschodzie kraju wysokie wskaźniki temperatury utrzymają się dzień dłużej.

Upały w Polsce. Jak przetrwać taką pogodę?

Słoneczna aura sprzyja wypoczywającym nad morzem, a także planującym wędrówki górskie. Problem pojawia się przy skrajnie wysokich temperaturach. Jak przetrwać upały? Infografikę z podpowiedziami opublikowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Oto lista:

ogranicz przebywanie w pełnym słońcu,



pij dużo niegazowanej wody,

unikaj wysiłku fizycznego,



zostań w domu, jeśli możesz,



noś nakrycie głowy,



stosuj krem z filtrem UV,



nie zostawiaj dzieci i zwierząt w aucie,



nie pij alkoholu, bo odwania organizm,



w ciągu dnia zamknij i zasłoń okna,



noś lekką i przewiewną odzież.

