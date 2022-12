MON powoła na ćwiczenia 200 tys. Polaków. Mowa nie tylko o rezerwistach

Projekt ustawy, który w poniedziałek 5 grudnia opublikowano w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów ma zostać przyjęty jeszcze w tym roku. Przewiduje, że w 2023 roku do czynnej służby wojskowej powołanych zostanie 17 128 osób w charakterze żołnierzy zawodowych. Nasze ministerstwo obrony planuje też zorganizować wielkoskalowe ćwiczenia, do których powołanych może zostać nawet 200 tys. osób. Podobne ćwiczenia obywały się już w ubiegłym roku.

MON ustanawia limity powołań na rok 2023

MON chce, by spośród wspomnianych 200 tys. żołnierze rezerwy oraz osoby już po służbie lub szkoleniu stanowiły 38 tys. osób. Kolejne 28 580 powołanych zostanie spośród Polaków odbywających dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, w tym także tych w trakcie kształcenia. Ostatni limit dotyczyć ma też osób, które nie odbywały czynnej służby oraz przeniesionych do rezerwy, nie będących jednak jej żołnierzami. Mowa o ochotnikach niezależnie od kwalifikacji oraz o osobach wracających z zagranicy lub pełniących dotąd obowiązek wojskowy w innym kraju.

Do wspomnianych ćwiczeń można będzie powołać też do 10 tys. „żołnierzy rezerwy pełniących służbę, na podstawie powołania na czas nieokreślony, raz na kwartał jednorazowo przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo przez 14 dni, jak również w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, po uzgodnieniu z żołnierzem aktywnej rezerwy lub na jego wniosek oraz w dni, w których został wezwany do natychmiastowego stawiennictwa”.

Legia Akademicka i szkolenia dla oficerów oraz podoficerów

MON wyznaczył też limit 800 osób na Legię Akademicką, czyli program dla studentów oraz 200 osób na szkolenia w ramach kursów podoficerów i oficerów rezerwy na wyższe stanowiska. „Zapisane w projekcie rozporządzenia wielkości limitów osobowych uwzględniają liczbę osób, które w 2023 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej. Jednocześnie przedmiotowe wartości stanowią górny, nieprzekraczalny limit i nie oznaczają bezwzględnej realizacji przedłożonych propozycji” – głosi projekt przygotowywanej ustawy.

