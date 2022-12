Pożar na Dolnym Śląsku. Czteroosobowa rodzina straciła dach nad głową

W niedzielę ochotnicy z OSP Lutomia otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku w miejscowości Lutomia Górna. Na miejscu działania prowadziły zastępy z powiatu świdnickiego oraz dzierżoniowskiego.

Około godziny 12.00 rzecznik straży pożarnej poinformował portal swidnica24.pl, ze budynku nie udało się uratować. – To była drewniana konstrukcja, która spłonęła niemal doszczętnie – mówi Łukasz Grzelak. Cztery osoby, które przebywały w budynku, ewakuowały się przed przyjazdem straży pożarnej.

Lutomia Górna. Pożar pozbawił czteroosobową rodzinę dachu nad głową

"W obliczu tragedii jaka spotkała naszych mieszkańców prosimy was o pomoc. Jeżeli macie niepotrzebne ubrania, buty, niezniszczone, zwłaszcza zimowe, które możecie oddać, przywieźcie je proszę do domu sołtysa (Lutomia Górna 49) lub zadzwońcie pod numer telefonu 695995966 a my je od was odbierzemy. Aktualne informację na temat zapotrzebowanych rzeczy znajdziecie na stronie Sołectwo Lutomia Górna" – przekazali strażacy.

Sołectwo doprecyzowało, że potrzebne są zimowe buty w następujących rozmiarach: dla chłopca nr 39; dla dziewczynki nr 37; dla kobiety nr 39; dla mężczyzny nr 43. Potrzebne są także ubrania w rozmiarze L dla mężczyzny (+170cm), dla kobiety M/L (+160cm) oraz dla dwojga dzieci, chłopca 164 cm 13 lat oraz dla dziewczynki 158 cm 11 lat. "Jutro udostępnimy listę najbardziej potrzebnych rzeczy, a za dotychczasową pomoc w imieniu serdecznie dziękujemy" – podano.

facebookCzytaj też:

Wielki pożar zabytkowego budynku w Zakopanem. Straty oszacowano na 200 tys. złCzytaj też:

Gigantyczny pożar w restauracji po „Kuchennych rewolucjach”. Straty sięgają 3 mln złotych