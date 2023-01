Nowela ustawy o SN uchwalona, politycy zlękli się gniewu wyborców. PiS zyska na tym konflikcie?

203 posłów za, 52 przeciw, 189 wstrzymało się od głosu – taki były wyniki głosowania w Sejmie nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Te 203 głosy to posłowie PiS bez koalicjanta czyli Solidarnej Polski i jeszcze dwójki innych posłów. 52 osoby przeciwko, to wspomniana Solidarna Polska, Konfederacja, posłowie z Polski 2050 i pojedyncze osoby z innych klubów. A wstrzymujący się to: PO, większość Lewicy i Koalicja Polska-PSL.

Wizerunkowy charakter głosowania

Ten rozkład głosów pokazuje, że piątkowe głosowanie nie miało charakteru merytorycznego tylko wizerunkowy. Każdy chciał się przy tej okazji zaprezentować w konkretny sposób, ale zarazem tak, żeby ustawie krzywda się nie stała.

Wstrzymująca się opozycja chciała pokazać, że jest odpowiedzialna i nie blokuje projektu, który może doprowadzić do pozyskania pieniędzy z KPO.