Migranci nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską. Zatrzymano 24 osoby

Straż Graniczna w czwartek 2 lutego poinformowała, że funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG przez ostatni dzień ujawnili 24 cudzoziemców, którzy nielegalnie próbowali pokonać granicę polsko-białoruską. Aż 21 z tych obcokrajowców chciało przedostać się do naszego kraju na odcinku służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Narewce. Migranci pochodzili z Syrii.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymano 24 osoby

Kolejnych trzech obywateli Iraku usiłowało dostać się do Polski z Białorusi wbrew przepisom na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Mielniku. Zdarzenia obserwowali operatorzy bariery elektronicznej. Wszystkie osoby zostały zatrzymane. Od początku roku ujawniono do tej pory 1503 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od stycznia do naszego kraju próbowali dostać się nielegalni migranci pochodzący z 23 krajów.

Ostatniej doby funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Narewce zatrzymali również w miejscowości Sokoły obywatela Ukrainy, który przewoził czterech Syryjczyków. Cudzoziemcy wbrew przepisom przekroczyli wcześniej granicę Polski i Białorusi. Od początku 2023 r. Podlaski Oddział SG zatrzymał 52 osoby zaangażowane w organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy.

SG: Organizacje nie mogą decydować o prawach i obowiązkach cudzoziemca

W środę Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok dotyczący działalności organizacji pozarządowych wobec cudzoziemców. „Choć cudzoziemcowi ubiegającemu się o udzielenie ochrony międzynarodowej przysługuje prawo dostępu do organizacji pozarządowych, to jednocześnie z przepisów, nie wynika autonomiczne prawo takich organizacji do kontaktu z cudzoziemcem” – podkreślono.

Czytaj też:

Państwa UE odsyłają migrantów do Polski. SG ujawniła szczegółyCzytaj też:

Europosłanka PiS odpowiada Ochojskiej. „Czy są jeszcze jakieś granice absurdu?”