Chmury, opady, w dodatku wiatr. Prognoza pogody

Zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu, przemieszczającymi się z zachodu na wschód kraju. Jedynie nad ranem na wschodzie opady deszczu ze śniegiem i miejscami śniegu. Od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 w centrum, do 13/14 na południu. Wiatr południowo zachodni, dość silny, w porywach do 40-50 km/godz. (w górach do 50-70 km/h).

Czytaj też:

Quiz z geografii. Bardzo trudno zdobyć 100 procent!Czytaj też:

Trudny quiz ortograficzny z jednym dylematem. Zdobędziesz 7/10?