Wągrowiec. Potrącił dziecko na przejściu. Kierowca odjechał

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątkowy poranek w Wągrowcu. Około godziny 8 policja otrzymała informację od świadka o potrąceniu dziecka na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Pocztowej z Wojska Polskiego.

– W chwili obecnej czekamy na informację od policjantów z Poznania i ustaleniami dotyczącymi obrażeń dziecka – mówi rzecznik wągrowieckiej policji w rozmowie z portalem oknonawagrowiec.pl.

Wypadek w Wągrowcu. Kierowca ruszył, gdy na pasach znajdowało się dziecko

Lokalne media dotarły do nagrania z miejskiego monitoringu. Widać na nim, że dziecko zbliża się do pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Kiedy dwulatek znalazł się na wysokości samochodu, kierowca rusza, włączając się do ruchu. Z materiału można wywnioskować, że kierujący nie widział dziecka. Poruszał się dużym samochodem typu suv, którego maska mogła uniemożliwić dostrzeżenie dwulatka.

– Na szczęście, okazało się, że dwulatek nie odniósł poważniejszych obrażeń – mówi TVN 24 asp. Domink Zieliński z policji w Wągrowcu. Dodał, że kierowca auta – nieświadomy tego, że potrącił dziecko – pojechał w kierunku Bydgoszczy.

Portal WRC, który dotarł do nagrania ustalił, że zarówno zachowanie kierowcy, jak i osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem, będzie poddawane ocenie policji. – Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że matka sprawowała opiekę nad czwórką swoich dzieci i jedno z nich się od niej oddaliło – wyjaśnia policjant.

