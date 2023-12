PiS ma szanse wrócić do władzy? Wyniki tego sondażu są jednoznaczne

Po ośmiu latach rządy Prawa i Sprawiedliwości przeszły do historii. W jesiennych wyborach parlamentarnych partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała wprawdzie najlepszy wynik – 35,38 proc. – jednak przełożyło się to na zdecydowany spadek liczby mandatów. PiS ma w tej kadencji 194 posłów a więc o 37 mniej niż wynosi bezwzględna większość.

W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez SW Research dla „Rzeczpospolitej” zapytano ankietowanych czy w ich opinii Prawo i Sprawiedliwość ma szanse powrócić do władzy. Według 19 proc. badanych taki scenariusz jest możliwy jeszcze przed zakończeniem obecnej kadencji parlamentu. 20,7 proc. respondentów twierdzi, że powrót PiS do władzy jest realny, jednak dopiero po zakończeniu obecnej kadencji.

12 proc. respondentów uważa, że najwcześniej za 8 lat, a więc po upływie dwóch kadencji, powrót Prawa i Sprawiedliwości do władzy będzie możliwy. Aż 38,6 proc. badanych jest zdania, że PiS nie ma szans na powrót do władzy. 16,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

– Przekonanie, że PiS nie ma szansy na powrót do władzy, rośnie wraz z wiekiem (badani do 24 lat – 35 proc., powyżej 50 lat – 41 proc.). Takie samo zdanie wyraża 41 proc. respondentów z wykształceniem wyższym – przekazał Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research. – Co druga osoba z miast o wielkości między 100 a 199 tys. mieszkańców oraz nieco mniejszy odsetek badanych (48 proc.) z dochodem między 3001 a 4000 zł netto uważa, że PiS nie ma szansy na powrót do władzy – dodał.

