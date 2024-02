KO liderem w najnowszym sondażu. Konfederacja przed Lewicą

15 października 2023 roku w Polsce zostały przeprowadzone wybory parlamentarne. Wygrało je Prawo i Sprawiedliwość, ale liczba zdobytych głosów nie przełożyła się na możliwość sprawowania samodzielnych rządów. Prezydent Andrzej Duda powierzył misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, ale z powodu braku możliwości koalicyjnych PiS-u, premier nie uzyskał wotum zaufania. Większość parlamentarną stworzyły KO, Lewica i Trzecia Droga, a premierem został Donald Tusk.

Najnowszy sondaż partyjny. KO przed Prawem i Sprawiedliwością

Mimo że od wyborów minęły dopiero cztery miesiące, pojawiły się już spekulacje o możliwości przeprowadzenia przedterminowego głosowania. Te doniesienia komentowali politycy z różnych stron politycznego sporu.

– Dobrze wiecie, że ja nie chcę kilka miesięcy po wygranych wyborach ponownie rozpoczynać wielkiej kampanii, bo mamy dużo roboty. Ja tylko wyraźnie chciałem podkreślić, bo tak jest naprawdę, jeśli nie da się rządzić, bo prezydent będzie przeszkadzał i jeśli będą chcieli wcześniejszych wyborów, to je dostaną. Ale nie sądzę, aby po stronie PiS był entuzjazm do idei rozwiązania parlamentu – powiedział Donald Tusk. – My w tej chwili nie planujemy przedwczesnych wyborów – skomentował Jarosław Kaczyński, przedstawiając nastawienie swojego ugrupowania.

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, Koalicja Obywatelska zdobyłaby najwięcej głosów (29 proc.). Na drugiej pozycji uplasowałoby się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 22 proc, a najniższy stopień podium należałby do Trzeciej Drogi (15 proc.). Konfederacja otrzymałaby 11 proc. głosów, a Lewica – 7 proc. 2 proc. badanych wskazałoby inne ugrupowania, a 14 proc. respondentów zadeklarowało, że obecnie nie wie, na kogo oddałoby głos.

Czytaj też:

Czy Polsce byłoby lepiej poza Unią Europejską? To mówią wyborcy PiSCzytaj też:

Polacy coraz bardziej obawiają się ataku Rosji. Jest nowy sondaż