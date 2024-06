Policja poszukuje 26-latki. Jechała z Rosji do Węgier. Zaginęła w Polsce

Jak podaje policja z Małopolski, kobieta zmierzała autokarem z Rosji do Węgier. Trasa przebiegała przez Polskę. Po drodze postanowiła wysiąść jednak z pojazdu. Następnie słuch o niej zaginął.

Jechała z Rosji do Węgier. 26-latki szuka policja

Mundurowi wskazują, że autokar zatrzymał się w „bliżej nieustalonej miejscowości” na trasie Kielce-Kraków – co miało miejsce 9 czerwca. Kobieta zostawiła wówczas swoje bagaże i ruszyła w nieznanym kierunku. Funkcjonariusze podkreślają, że nie zna języka polskiego.

Chodzi o Darję Mochlik – 26-latkę, którą wyróżniają znaki szczególne. Ma po prawej stronie brzucha przebarwienia skóry, a także deformację płytek paznokci kciuków – czytamy.

Obywatelka Węgier ma ciemnobrązowe włosy i niebieskie oczy. Miała przy sobie torebkę

Obywatelka Węgier ma około 178-180 centymetrów wzrostu i waży ok. 70 kilogramów. Jej sylwetka jest „krępa”. Ma proste i długie do ramion włosy w kolorze ciemnobrązowym i niebieskie oczy – czytamy na krakow.policja.gov.pl. Mundurowi wskazują, że w niedzielę młoda kobieta ubrana była w długie, czarne spodnie, czarną kamizelkę i sportowe obuwie w kolorze granatowym. Miała też czarną torebkę.

Funkcjonariusze apelują do osób, które mają jakiekolwiek informacje dot. 26-latki, w szczególności takie o jej miejscu pobytu, by przekazały je mundurowym. Być może ktoś widział ją 9 czerwca, być może zatrzymała się w jednej z miejscowości na trasie Kielce-Kraków. Każda tego typu informacja może pomóc policjantom w odnalezieniu obywatelki Węgier.

Policjanci podają ważne telefony

Funkcjonariusze podają dwa numery kontaktowe, pod które dzwonić można, by przekazać informacje ws. kobiety, to: 47-83-52-915 (telefon do II Komisariatu Policji w Krakowie) i numer alarmowy 112.

