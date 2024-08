Konsekwentne działania Andrzeja Dudy. Kolejny raz spełnił obietnicę z lutego

Andrzej Duda, skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej, ustawę z dnia 12 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. To realizacja obietnicy, jaka padła z jego ust w lutym. W uzasadnieniu wniosku podkreślono, że „analiza przyjętej ustawy wskazuje, że przepisy ustawy budzą wątpliwości co do naruszenia konstytucyjnie chronionych wartości”.

„W pierwszej kolejności należy wskazać na zarzuty związane z procedurą uchwalenia zaskarżonej ustawy. W konsekwencji bezprawnego i trwałego zablokowania możliwości wykonywania mandatu przez panów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, skład Sejmu, który podjął prace legislacyjne nad niniejszą ustawą, należy uznać za niepełny, i tym samym niezgodny z unormowaniami Konstytucji, podobnie, jak zaskarżoną ustawę pochodzącą od tak ukształtowanego Sejmu” – czytamy.

Andrzej Duda skierował do TK nowelizację ustawy o KRS

„W ocenie wnioskodawcy rozwiązania przyjęte w zaskarżonej ustawie budzą poważne wątpliwości konstytucyjne także w zakresie: biernego prawa wyborczego sędziów do KRS, kwestionowania prerogatywy Prezydenta RP do powołania osoby do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz zasad niezawisłości sędziowskiej, równoważenia się władz oraz legalizmu” – dodano.

„Określony przez ustawodawcę sposób przerwania kadencji obecnego składu Krajowej Rady Sądownictwa budzi wątpliwości co do spełniania przez tę regulację zasady trwałości kadencji organu konstytucyjnego – naruszając wprost określoną w Konstytucji kadencję KRS” – brzmi kolejny fragment. Kolejna sprawa wątpliwości dotyczy ws. skargi lub protestu do NSA ws. uchwał PKW weryfikujących prawidłowości zgłoszeń na członków Rady oraz ustalenia wyników wyboru członków Rady.

Andrzej Duda krytykowany. „Kolejna decyzja, kolejna kompromitacja”

„Kolejna decyzja, kolejna kompromitacja” – oceniła PO na grafice. „Bez niespodzianki. Prezydent Duda to ‘ojciec chrzestny’ obecnej KRS. Nie zależy mu na zmianach. Nie zależy, w dalszym ciągu, na praworządności i Konstytucji. Kierując ustawę do upolitycznionego TK, bierze na siebie odpowiedzialność za kryzys w sądownictwie. Ale my nie odpuścimy!” – skomentował poseł Arkadiusz Myrcha.

Andrzej Duda skierował ważną ustawę do TK. W tle Wąsik i Kamiński

