Kosiniak-Kamysz ujawnił polityczne kulisy. „Te propozycje leżały na stole”

Wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone w Polsce w 2025 roku. Oficjalnie wiadomo, że w wyścigu o wspomniane stanowisko wystartuje – z poparciem Konfederacji – Sławomir Mentzen. Inne partie, chociaż w kuluarach huczy od spekulacji, wciąż nie ujawniły opinii publicznej, kto będzie ich reprezentantem w wyborach. A lista potencjalnych kandydatów wraz z upływającym czasem wcale się nie skraca.

Wybory prezydenckie 2025. Hołownia „pewniakiem”? Kosiniak-Kamysz zabrał głos

Władysław Kosiniak-Kamysz w najnowszym wywiadzie został zapytany, czy Szymon Hołownia będzie kandydatem Trzeciej Drogi na prezydenta, a on sam – na premiera. – Był już pomysł na autorski rząd Trzeciej Drogi z poparciem PiS, był pomysł desygnowania mnie na premiera. Nie uległem tej pokusie osobistych ambicji, bo przecież każdy szef partii chce być premierem. Te propozycje leżały na stole, były bardzo atrakcyjne – powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. – Ale wiedziałem, że wyborcy zdecydowali inaczej, że chcieli rządu koalicyjnego, współpracy i porozumienia, chcieli różnorodności w tej koalicji – dodał polityk.

W dalszej części wypowiedzi Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że w jego ocenie Szymon Hołownia ma wszelkie predyspozycje, by być prezydentem, ale dodał: „decyzja jeszcze przed nami”. – Po to też walczyliśmy dla niego o funkcję marszałka Sejmu. Bycie marszałkiem w polskim systemie konstytucyjnym oznacza, ze trzeba być często rozjemcą łagodzącym spory i szukającym wspólnoty. On na pewno jest przygotowany do startu – stwierdził szef MON. – Jesienią ruszy ofensywa PSL i całej Trzeciej Drogi, pokazująca nasze dokonania i przedstawiająca plany na przyszłość – zapowiedział Kosiniak-Kamysz.

