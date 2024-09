Duda spotka się z Trumpem. Odwiedzą „amerykańską Częstochowę”

Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą złożą wizytę w Stanach Zjednoczonych. Głównym punktem programu jest udział prezydenta w debacie generalnej 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Według nieoficjalnych doniesień, w czasie pobytu w USA Andrzej Duda ma się spotkać z Donaldem Trumpem. Lokalne media z Pensylwanii twierdzą, że politycy mają ze sobą rozmawiać w niedzielę 22 września. To właśnie tego dnia kandydat Republikanów w wyborach prezydenckich ma się pojawić w Narodowym Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w New Britain. Według nieoficjalnych ustaleń, Andrzej Duda również ma przybyć do amerykańskiej Częstochowy. Szczegóły spotkania pozostają na razie nieznane.

Doniesienia amerykańskich mediów potwierdziła Małgorzata Paprocka. Szefowa Kancelarii Prezydenta podkreśliła, że Andrzej Duda najprawdopodobniej spotka się w niedzielę z Donaldem Trumpem w amerykańskim sanktuarium. Politycy mają ze sobą rozmawiać m.in. o kwestiach bezpieczeństwa oraz propozycjach wzmacniania pozycji Polski na świecie. Szczegóły wizyty są na razie owiane tajemnicą. Małgorzata Paprocka zaznaczyła, że to nie KPRP organizuje rozmowy polityków. Wyjaśniła, że to Andrzej Duda przyjął zaproszenie na odsłonięcie pomnika Solidarności. – Jeśli Donald Trump też będzie tego dnia w sanktuarium, wówczas dojdzie do rozmów polityków – tłumaczyła. – Andrzej Duda wielokrotnie podkreślał, że Stany Zjednoczone są naszym kluczowym partnerem, więc niezależnie od tego, która administracja rządzi musimy zabiegać o ten sojusz – komentowała Małgorzata Paprocka.