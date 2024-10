Zacięty pojedynek Tuska i Kaczyńskiego. Nowy sondaż

15 października minie dokładnie rok od przeprowadzenia wyborów parlamentarnych w Polsce. Najwięcej głosów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, ale po przeliczeniu ich na mandaty nie uzyskało samodzielnej większości w parlamencie, a jednocześnie nie miało zdolności koalicyjnej. Sojusz zawarły KO, Trzecia Droga i Lewica. W połowie grudnia Donald Tusk stanął na czele nowego rządu.

Nowy sondaż wyborczy. Zjednoczona Prawicy tuż za KO

W najnowszym sondażu, który dla „Super Expressu” przeprowadził Instytut Badań Pollster, prowadzi Koalicja Obywatelska, która uzyskała poparcie na poziomie 31,94 proc. Wiceliderem – z niewielką stratą – jest Zjednoczona Prawica. Na sojusz PiS, Suwerennej Polski i Partii Republikańskiej oddało głos 31,40 proc. ankietowanych.

Na najniższym stopniu podium uplasowała się Konfederacja Wolność i Niepodległość (13,69 proc.). Dwucyfrowy wynik zanotowała także Trzecia Droga (10,69 proc.), a Lewica uzyskała 8,72 proc. 3,56 proc. ankietowanych zamierza głosować na inne ugrupowanie.

Do wyników sondażu odniósł się dr Sergiusz Trzeciak. Ekspert zwrócił uwagę na to, że PiS zdobyte poparcie powinien odbierać jako dobry wynik. – Gdyby teraz odbywały się wybory, to nie jest wcale powiedziane, że PiS nie byłby w stanie stworzyć rządu na przykład wspólnie z Konfederacją. Szczególnie przy słabnących notowaniach Trzeciej Drogi – stwierdził politolog.

Jednocześnie ekspert wskazał, co powoduje, że Konfederacja znalazła się na trzeciej pozycji w zestawieniu. – (Politycy Konfederacji – red.) Ustawiają się w roli ugrupowania, które krytykuje system. Wytykali błędy poprzedniej ekipie, wytykają i tej. Dzięki temu mogą być wiarygodni dla wielu wyborców – podsumował dr Trzeciak.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 5-6 października metodą CAWI na próbie 1007 dorosłych Polaków.

