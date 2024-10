Zaświadczenie do legalnej aborcji już nie po teleporadzie u psychiatry. „To za mało”

Kobieta w ciąży nie dostanie już zaświadczenia umożliwiającego legalną aborcję po badaniu online ze strony psychiatry – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”. Z wytycznych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii wynika, że lekarz powinien osobiście zbadać pacjentkę. Wytyczne nie są wiążące, ale według prawników mogą uchronić psychiatrów przed ewentualnymi zarzutami.

Prof. Piotr Gałecki ostrzega przed zmianą interpretacji prawa

Prof. Piotr Gałecki podkreślił, że „za kilka lat może się zmienić interpretacja prawa i może się okazać, że wydanie takiego zaświadczenia będzie rozumiane jako nakłanianie do nielegalnej aborcji”. – Aborcja to przestępstwo ścigane z urzędu, jeśli jest nielegalna. A po pięciu latach od teleporady rodzina kobiety może dojść do wniosku, że lekarz nie dochował należytej staranności podczas badania – skomentował konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.

– Było wiele zapytań ze środowiska, wiele obaw i wątpliwości. Chodzi o to, by lekarz postąpił bezpiecznie dla siebie. W wytycznych nie ma ani słowa o światopoglądzie. Nie ma też nic na temat tego, kto powinien dostać zaświadczenie, a kto nie. Nie wskazujemy rozpoznań warunkujących wydanie orzeczenia. Proponujemy też wzór zaświadczenia. Nie trzeba jednak z niego korzystać – dodał prof. Gałecki.

Legalna aborcja. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dla psychiatrów

W wytycznych zaznaczono, że w obecnej sytuacji prawnej w Polsce zakończenie ciąży jest dozwolone również, gdy wystąpi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, wyłącznie dla zdrowia psychicznego. Lekarz psychiatra występuje w roli konsultanta i eksperta. Wydając orzeczenie o zagrożeniu dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, nie decyduje o przerwaniu ciąży. Nie wystawia też skierowania na aborcję.

Stan zagrożenia zdrowia psychicznego dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, będący podstawą do wydania orzeczenia przez lekarza psychiatrę, powinien być poważny. Wydanie orzeczenia powinno być zawsze poprzedzone osobistym badaniem pacjentki z dochowaniem należytej staranności. Zaświadczenie o zagrożeniu albo jego braku dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, wystawiane przez lekarza psychiatrę powinno zawierać uzasadnienie jego końcowego wniosku.

Wskazania do przerwania ciąży. Co stwierdza w orzeczeniu lekarz psychiatra

Lekarz psychiatra w swoim orzeczeniu stwierdza: czy rozpoznaje daną jednostkę chorobową związaną z ciążą, która może zagrażać zdrowiu psychicznemu kobiety ciężarnej; czy wystąpienie tej choroby indukuje takie zagrożenie, które jest na tyle istotne, że może uzasadnić przerwanie ciąży oraz czy wykonanie zabiegu zażegna lub co najmniej zniweluje to zagrożenie (zabieg powinien rokować pozytywnie w aspekcie usunięcia niebezpieczeństwa dla zdrowia psychicznego kobiety ciężarnej).

