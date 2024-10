Tusk przekazał nowe informacje ws. kandydata w wyborach prezydenckich. Padła mocna deklaracja

Donald Tusk podkreślił w mediach społecznościowych, że decyzja o tym, kto zostanie kandydatem PO na prezydenta, zostanie ogłoszona 7 grudnia na Śląsku. Podkreśli, że będzie to ktoś, kto nadaje się najlepiej na ten urząd, ma największe szanse na wygranie i nie będzie to on sam. „Naprawdę” – zapewnił lider Platformy Obywatelskiej.

Według najnowszego sondażu CBOS Tusk jest na piątym miejscu pod względem zaufania, jeśli chodzi o stosunek do polityków w październiku 2024. Obojętność wobec premiera deklaruje 11 proc. badanych. Szefowi PO nie ufa jednak 44 proc. respondentów. Spośród badanych polityk w tym aspekcie odnotowali jedynie Mateusz Morawiecki (53 proc.) i Jarosław Kaczyński (57 proc.).

Dla porównania Rafał Trzaskowski ma zaufanie na poziomie 46 proc., co jest rezultatem ex aequo z Andrzejem Dudą, za liderem Szymonem Hołownią (47 proc.). Obojętność wobec prezydenta Warszawy wynosi 13 proc. a nieufność 35 proc. Z kolei Radosław Sikorski pod względem zaufania uplasował się za Tuskiem z wynikiem 39 proc. Poziom obojętności jest taki sam jak w przypadku szefa PO, a status nieufności wynosi 32 proc. Lidera polskiej dyplomacji nie zna jednak 11 proc. badanych.

