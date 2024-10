Służby sprawdzały teren Sejmu. Dostały informacje o zagrożeniu

„Z ostatniej chwili. Sejm został zamknięty, mówi się o zagrożeniu bezpieczeństwa. Do gmachu nie mogą wejść nawet posłowie i wicemarszałek. Prowadzone jest rozpoznanie sytuacji” – napisał w mediach społecznościowych poseł Prawa i Sprawiedliwości Filip Kaczyński.

Na jego wpis odpowiedziała po nieco ponad 20 minutach Kancelaria Sejmu. „Wstęp na tereny i do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu odbywa się już na bieżąco” – podkreślono. „O co chodziło? Prosimy o informację” – dopytywał polityk.

„Sejm ponownie otwarty, jednak myślę, że Kancelaria Sejmu powinna wyjaśnić, co się stało. Pracownicy Sejmu mówili, że jak pracują 20 lat, to nie pamiętają takiej sytuacji” – napisał chwilę później Kaczyński w osobnym wpisie. Poseł oznaczył marszałka Sejmu Szymona Hołownię, pytając „o co chodziło”.

