Niezwykły pomysł Bosaka na Andrzeja Dudę. „Gdybyście mieli olej w głowie”

Swoim pomysłem Krzysztof Bosak podzielił się w porannym programie Polsat News w niedzielę 10 listopada. – Gdybyście mieli olej w głowie, to przetrzymalibyście placówkę bez ambasadora przez kilka miesięcy, zaczekali do wyborów prezydenckich i zaproponowali objęcie funkcji ambasadora w Stanach Zjednoczonych Andrzejowi Dudzie – stwierdził.

Bosak proponuje nową funkcję dla Dudy

– To byłby sprytny ruch, bo on ma osobisty kontakt z Trumpem – dodawał polityk Konfederacji. Jego zdaniem chęć wysłania na tę placówkę dyplomatyczną Bogdana Klicha to „idiotyzm”. Obecny w studiu poseł Mariusz Witczak z PO przekonywał jednak, że ta decyzja ma „twarde uzasadnienie”.

Do słów Bosaka odniosła się też szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. – To bardzo śmiała propozycja. Prezydent by się uśmiechnął tak samo szeroko jak ja w tej chwili, co do jej realności – mówiła, nie traktując poważnie pomysłu wicemarszałka Sejmu.

Udawane prawybory w Koalicji Obywatelskiej?

W trakcie programu pojawił się też temat prawyborów w Koalicji Obywatelskiej. Do tego starcia stanęli Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. – Prawybory w Koalicji Obywatelskiej to tradycja. To trzecia edycja. Głosowanie będzie tajne. Nie ma lepszej formuły – przekonywał poseł Witczak.

Krzysztof Bosak stwierdził jednak, że to nie są prawdziwe prawybory. – Wydaje się, że pan Radosław Sikorski postanowił drugi raz przegrać, bo już raz w takich startował. Myślę, że to tak się skończy – oceniała z kolei Anna Maria Żukowska z Lewicy. Małgorzata Paprocka wyraziła przekonanie, że decyzja została już podjęta i Trzaskowski będzie kandydatem KO.

– To nie są żadne prawybory. To są wybory na Rafała Trzaskowskiego. Trzeba się zastanawiać, czy Radosław Sikorski dostanie od Donalda Tuska order „zająca”, bo po raz drugi jest wystawiany na takiego „zająca”, raz z Bronisławem Komorowskim, a teraz przegra z Rafałem Trzaskowskim. Pytanie czy ma świadomość – zastanawiał się Radosław Fogiel z PiS.

