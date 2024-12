Duża zmiana na koniec prezydentury Andrzeja Dudy. „Można to uznać za symbol dojrzewania”

Andrzej Duda chce, aby prezydent elekt mógł korzystać ze specjalnych pomieszczeń i zatrudniać ludzi na etatach. To byłaby spora zmiana w porównaniu do tego, co było wcześniej.

1 czerwca 2025 r. najprawdopodobniej poznamy nowego prezydenta. Nowa głowa państwa swoją funkcję obejmie 6 sierpnia. Andrzej Duda chce zapewnić prezydentowi elektowi „godne warunki pracy” – podaje „Rzeczpospolita”. Po raz pierwszy w polskiej historii prezydent elekt dostanie możliwość zatrudniania na etatach. Dotąd były to wyłącznie umowy zlecenia. – To nie są etaty dla prezydenta Andrzeja Dudy, tylko dla nowego prezydenta, który formalnie rozpocznie pełnienie swojego urzędu od 6 sierpnia 2025. To jest przygotowanie gruntu pod działanie nowego prezydenta jeszcze przed formalnym zaprzysiężeniem – powiedział posłom z Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik. Andrzej Duda chce zapewnić prezydentowi elektowi „godne warunki pracy” Dyrektor generalna Kancelarii Prezydenta Barbara Brodowska-Mączka wyjaśniła z kolei, że „nastąpiła ewaluacja w postrzeganiu tego, w jaki sposób pracują dla Kancelarii Prezydenta określone osoby”. Aleksander Kwaśniewski, gdy obejmował najważniejszy urząd w państwie zdecydował się wynająć od MSZ Pałac Przezdzieckich przy ul. Foksal. Swoje siedziby mieli tam również Lech Kaczyński oraz Andrzej Duda, ale za najem płaciła już jednak Kancelaria Prezydenta. Teraz pałacyk został sprzedany jednemu z najbogatszych Polaków Romanowi Karkosikowi, stąd Kancelaria Prezydenta przygotowuje pomieszczenia dla nowo wybranej głowy państwa. – Andrzej Duda źle rozpoczął prezydenturę, od przyjęcia ślubowania od nieprawidłowo wybranych sędziów, którzy zrujnowali pracę Trybunału Konstytucyjnego. Być może chce lepiej ją zakończyć – skomentowała pierwsza szefowa Kancelarii Prezydenta Kwaśniewskiego Danuta Waniek. Czytaj też:

