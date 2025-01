Afront Trumpa wobec Dudy. „Jest mu zwyczajnie niepotrzebny”

20 stycznia Donald Trump zostanie oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak się okazuje, na uroczystościach w Waszyngtonie nie pojawi się Andrzej Duda. Kancelaria Prezydenta wystosowała komunikat, w którym przekazano, że głowa państwa do 20 do 24 stycznia będzie przebywać w Davos w Szwajcarii, gdzie będzie się odbywać Światowe Forum Ekonomiczne.

W rozmowie z PAP wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik tłumaczył, że nie ma takiej tradycji, zgodnie z którą na zaprzysiężenie nowego prezydenta wyjeżdżała głowa naszego państwa, a poza tym Andrzej Duda ma w tym czasie zaplanowane bardzo ważne spotkania z wieloma czołowymi politykami świata w Davos.

Dr Janusz Sibora, ekspert ds. protokołu dyplomatycznego zwrócił uwagę na łamach „Faktu”na to, że komunikat przygotowany przez współpracowników Andrzeja Dudy został bardzo sprytnie zredagowany. – Autorom komunikatu chodziło zapewne o to, żeby nie postawić pytania, czy prezydent otrzymał zaproszenie. Można to odczytać, iż zaproszenia nie było – ocenił. W opinii eksperta Andrzej Duda oczekiwał na takie zaproszenie. – Jego brak jest jednak zaskakujący. W okresie prezydentury Donalda Trumpa były mocne gesty, że on i Andrzej Duda wzajemnie się wzmacniali. Najwyraźniej żyjemy teraz w innej rzeczywistości politycznej. Gdy Trump osiągnął swój cel, zmieniły się jego priorytety. Jak widać, na tej szachownicy nasz prezydent zajmuje już inne miejsce – komentował.

Wiadomo natomiast, że na inauguracji Donalda Trumpa pojawi się Mateusz Morawiecki. Dr Janusz Sibora zaznaczył, że zaproszenie dla byłego premiera Polski nie jest niczym niespodziewanym ze względu na to, że polityk ten sprawuje funkcję szefa partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. – Donald Trump jest jednak ogromnym pragmatykiem. On wie, że Duda schodzi ze sceny politycznej i nie będzie odgrywał już żadnej istotnej roli. On jest mu zwyczajnie niepotrzebny do europejskiej gry, której jesteśmy świadkami. Andrzej Duda nie mieści się już w jego planach politycznych – podsumował.

Jak podała agencja Reutera, zaproszenia od prezydenta-elekta otrzymali m.in. premier Węgier Viktor Orban oraz szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni. Do Waszyngtonu ma także przylecieć lider skrajnie prawicowej francuskiej Rekonkwisty Eic Zemmour oraz przywódca Argentyny Javier Milei i premier Izraela Benijamin Netanjahu.

