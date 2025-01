Trzaskowski gra z WOŚP. Wystawił na aukcję nietypową „usługę”

26 stycznia odbędzie się 33. Finał WOŚP. Od 25 lat Sztab Allegro „gra” razem z Orkiestrą Jurka Owsiaka, udostępniając fundacji swoją platformę, na której organizowane są licytacje. Na aukcjach znajdują się rozmaite rzeczy – w tym roku największą popularność zdobyła ta, którą założył Maciej Musiał. Aktor osobiście wysprząta dom osoby, która wygra licytację – i to przy muzyce, konkretnie przy zapętlonym utworze „Explosion”, którego autorem jest duet Kalwi & Remi. W tym momencie sprzątanie domu przez Musiała licytuje 59 osób – ostatnia z nich zaproponowała kwotę 53 tysięcy i 750 złotych.

Jednak już na drugim miejscu wśród najpopularniejszych aukcji znalazło się „wspólne gotowanie z Trzaskowskim”. Licytacja niedawno ruszyła, a wśród zainteresowanych warsztatami z prezydentem stolicy jest już 39 osób.

Rafał Trzaskowski „gra” z WOŚP. Na Allegro ruszyła licytacja

„W tym roku z Orkiestrą gramy... od kuchni! A żeby być precyzyjnym – w warszawskim CookLabie na ulicy Targowej, gdzie zwycięzca mojej tegorocznej licytacji dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspólnie ze mną będzie mógł przygotować wybrane przez siebie danie” – zachęca w ogłoszeniu Trzaskowski.

Licytacja potrwa do 27 stycznia. Zwycięzca będzie mógł umówić się z prezydentem co do dogodnego terminu na spotkanie, zaakceptowanego przez obydwie strony, jednak maksymalnie do 31 lipca. W warsztatach kulinarnych wziąć udział może maksymalnie jedna osoba.

Ostatnia, najwyższa oferta, to 8,3 tys. zł. By zwyciężyć wystarczy na ten moment zaproponować kwotę choćby o jeden grosz wyższą. Pieniądze przekazane zostaną na konkretny cel WOŚP, która „gra” dla onkologii i hematologii dziecięcej.

32. Finał WOŚP. Ile pieniędzy zebrano?

Warto dodać, że podczas ostatniego – 32. Finału WOŚP – udało się zebrać ponad 280 milionów zł. Fundacja „grała” wówczas dla ważnej sprawy – płuc po pandemii. W roku 2025 rekordowa suma może zostać pobita.

