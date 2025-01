Polacy wskazali faworyta. Pierwszy taki sondaż od 1,5 roku

Rafał Trzaskowski prowadzi, jednak ma poważne powody do obaw. To wniosek płynący z najnowszego sondażu zaufania do polityków.

Pracownia IBRiS sprawdziła na zlecenie Onetu, którym politykom najbardziej ufają Polacy. Jak się okazuje, w czołówce doszło do sporych przetasowań. Sondaż. Polacy wskazali, którym politykom ufają Według najnowszego sondażu Rafał Trzaskowski prowadzi, ale wyraźnie traci zaufanie. Kandydatowi Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich ufa 41,2 proc. ankietowanych (19,6 proc. zdecydowanie ufa, 21,6 proc. raczej ufa). W porównaniu do poprzedniego sondażu jest to spadek o 4,5 pkt proc. Na drugim miejscu uplasował się Andrzej Duda z wynikiem 41 proc. (20,7 proc. zdecydowanie ufa, 20,3 proc. raczej ufa). Zaufanie do głowy państwa spadło w porównaniu do grudnia o 0,2 pkt proc. Podium zamyka Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez PiS w wyborach prezydenckich cieszy się zaufaniem 38,5 proc. badanych (21,7 proc. zdecydowanie ufa, 16,8 proc. raczej ufa). W porównaniu z poprzednim sondażem jest to wzrost o 5,3 pkt proc. Tuż za podium znalazł się Donald Tusk, który cieszy się zaufaniem 38,3 proc. Polaków, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem o 1,8 pkt proc. Na kolejnych miejscach uplasowali się Mateusz Morawiecki (37,3 proc.), Szymon Hołownia (35,7 proc.), Jarosław Kaczyński (32,2 proc.), Włodzimierz Czarzasty (30 proc.) oraz Władysław Kosiniak-Kamysz (29,7 proc.). Sondaż. Tym politykom nie ufają Polacy Respondentom zadano również pytanie, którym politykom ufają najmniej. Liderem tego niechlubnego zestawienia został Grzegorz Braun (56,7 proc.), który wyprzedził Władysława Kosiniaka-Kamysza (56,6 proc.) oraz Donalda Tuska (56,3 proc.). Rafałowi Trzaskowskiemu nie ufa 50,7 proc. ankietowanych. Ostatni raz wskaźnik braku zaufania przekroczył 50 proc. w czerwcu 2023 roku, a wiec 1,5 roku temu. Andrzej Duda nie budzi zaufania u 49 proc. badanych, natomiast Karola Nawrockiego negatywnie ocenia 45,3 proc. badanych. Czytaj też:

