Para prezydencka wsparła Jurka Owsiaka. Wyjątkowy gest Andrzeja Dudy

W niedzielę 26 stycznia odbędzie się 33. finał WOŚP. Fundacja będzie zbierała środki dla onkologii oraz hematologii dziecięcej. W ciągu poprzednich 32. finałów udało się zebrać blisko 2,3 mld złotych, za co kupiono 74,5 tysiąca urządzeń medycznych.

Andrzej Duda wsparł WOŚP. Zobacz, co wystawił na aukcję

W ramach wsparcia zbiórki organizowanej przez Jurka Owsiaka, wielu polityków, sportowców oraz przedstawicieli show-biznesu wystawia na licytacje wyjątkowe przedmioty lub też możliwość osobistego spotkania.

W tym roku do akcji włączyła się para prezydencka. Andrzej Duda przekazał na aukcję srebrne spinki do mankietów z onyksem i orzełkiem. Zostały one zaprojektowane przez warszawską jubilerką Kamillę Rohn.

„Artystka w pracowni na Saskiej Kępie od lat kontynuuje tradycje rodziców Ludmiły Ślaskiej-Suchorzewskiej i Ryszarda Rohna, którzy byli jednymi z czołowych projektantów biżuterii artystycznej w latach 50-tych i 60-tych” – czytamy w opisie licytacji. Prezydent dołożył do spinek także swoją wizytówkę.

Agata Kornhauser-Duda „gra” razem z WOŚP

Agata Kornhauser-Duda także wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pierwsza Dama podarowała na aukcję komplet wizytowy, składający się z długiej turkusowej jedwabnej sukni i wielokolorowego żakardowego wiązanego płaszczyka. Kreacja została uszyta przez atelier Eli Piorun.

Żona prezydenta pojawiła się w tej stylizacji podczas koncertu kolęd w jednym z łódzkich kościołów w 2019 roku. Zwycięzca licytacji otrzyma również bilecik z osobistym podziękowaniem od Pierwszej Damy.

Tusk i Trzaskowski dołączają do WOŚP

Tegoroczny finał WOŚP wsparł również Donald Tusk. Szef rządu wystawił na licytację możliwość zjedzenia wspólne śniadania po kaszubsku w Kancelarii Premiera. – Zaczniemy oczywiście od śledzia po kaszubsku. Później będzie praźnica na bretlingach. To jest coś oryginalnego i naprawdę bardzo dobrego – wyliczał premier. Polityk dodał, że wspólnie ze zwycięzcą licytacji spróbują racuchów. – To jest chyba najlepsze na śniadanie. Musicie sobie sami wygooglać, jak są racuchy po kaszubsku, bo ja się trochę krępuję – żartował Donald Tusk.

W pomoc fundacji WOŚP włączył się także inny polityk KO.Rafał Trzaskowski wystawił na aukcję wspólne gotowanie potrawy, którą samodzielnie wybierze zwycięzca licytacji.

