Łoś zderzył się z nieoznakowanym radiowozem. Jechał nim komendant policji

Informacje na temat wypadku w Wielopolu w województwie wielkopolskim przekazała Polsat News mł. asp. Malwina Laskowska. W zdarzeniu uczestniczył pracownik cywilny oraz komendant powiatowy policji w Turku. Ich nieoznakowany radiowóz zderzył się z łosiem, który wybiegł na jezdnię, uderzając w Toyotę Corollę.

Wypadek w Wielopolu. Łoś zderzył się z radiowozem

– Do zdarzenia przyczyniło się bezpośrednio zwierzę leśne, które wybiegło wprost pod jadący pojazd. W wyniku tego zdarzenia zarówno pasażer, jak i kierowca zostali zabrani do szpitala – relacjonowała oficer prasowa KPP w Turku.

Komendant powiatowy był w tej sytuacji pasażerem. Do szpitala w Poznaniu przetransportował go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierowcę odtransportowano do szpitala w Koninie. Nie ma informacji o pogorszeniu ich stanu zdrowia, choć rzeczniczka nie chciała przekazać szczegółów.

Wiadomo, że droga krajowa numer 72 jest zablokowana w miejscu wypadku. – W chwili obecnej droga w dalszym ciągu jest zablokowana i trwają jeszcze czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Turku – mówiła około godziny 21 mł. asp. Laskowska. Szacowała, że prace w tym miejscu potrwają jeszcze godzinę. Do tego momentu policjanci wyznaczyli objazdy.

