Sprawdzili nastawienie Polaków do Ukraińców po 1,5 roku. Ekspert nie ma złudzeń

Pracownia United Surveys w najnowszym sondażu sprawdziła na zlecenie WP, jak Polacy „oceniają obecność Ukraińców w Polsce, m.in. to, w jaki sposób integrują się ze społeczeństwem, w jaki sposób wpływają na rynek pracy”. Pozytywnie do tak postawionej kwestii odniosło się w sumie 55,3 proc. badanych. Dla porównania w badaniu sprzed dwóch lat ten wynik był o 9,1 pkt proc. wyższy.

Jak Polacy oceniają obecność Ukraińców? Jest najnowszy sondaż

Przeciwnego zdania jest w sumie 33 proc. ankietowanych. To wzrost o 3,5 p.p. 11,7 proc. respondentów wybrało opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”, co stanowi spadek o 5,6 p.p. – To znużenie tematem. Czym innym jest wstępny entuzjazm i chęć niesienia pomocy, a czym innym jest już sytuacja dłuższego niesienia wsparcia. Dla niektórych osób nie jest to już temat, który jest szczególnie ważny – skomentował wyniki sondażu dr hab. Michał Nowosielski z UW.

– Niektórzy pewnie uważają, że to już jest taki czas, że osoby z Ukrainy powinny wrócić do ojczyzny albo na miejscu zacząć sobie radzić samemu – kontynuował. Według eksperta z Ośrodka Badań nad Migracjami kolejną przyczyną mogą być nowe problemy w kraju i większa troska o własne interesy, a mniejsza o innych. Dr hab. Nowosielski zauważył również, że „wśród elektoratu prawicowego zawsze był silny sentyment antyukraiński, który z czasem mógł się pogłębić”.

Ukraińcy w Polsce. Zmiana w elektoracie konserwatywnym?

– Ponadto w elektoracie konserwatywnym postrzeganie problemu migracji, migrantów czy uchodźców zawsze było gorsze i częściej postrzegano ich obecność jako społeczny problem lub zagrożenie – podsumował ekspert Uniwersytetu Warszawskiego.

Badanie wykonano w dniach 24-26 stycznia 2025 r. metodą CATI & CAWI na próbie tysiąca osób. Z kolei badanie z 2023 r. miało miejsce 11 września, ale wykonano je tylko metodą CAWI. Próba również wyniosła 1 000 osób.

Czytaj też:

Ukraińcy reagują na zapowiedzi Trzaskowskiego o 800 plus. „Nie przetrwamy"Czytaj też:

Zapytali Polaków o ważną rzecz ws. Ukraińców. Wyniki sondażu dają do myślenia