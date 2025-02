Duda nie chce wspierać Nawrockiego. Konsternacja w PiS

Andrzej Duda przyznał podczas jednej z konferencji prasowych, że „Karol Nawrocki głosi takie idee i sam ma takie ideały, które są bliskie jego sercu”. „Newsweek” donosił jednak, że w szeregach PiS panuje spore niezadowolenie z powodu zbyt małego zaangażowania prezydenta w kampanię wyborczą szefa IPN.

– Co ten Andrzej wyprawia? Zamiast robić to, co do niego należy, czyli poprzeć Karola Nawrockiego, to bawi się w jakieś gierki. Myślę, że chce znów pokazać Jarosławowi Kaczyńskiemu swoją niezależność – ocenił jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości odnosząc się do spotkania głowy państwa ze Sławomirem Mentzenem.

Andrzej Duda nie będzie wspierał Karola Nawrockiego

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, Andrzej Duda nie zamierza wspierać Karola Nawrockiego w jego kampanii wyborczej. Prezydent ma nie tylko nie uczestniczyć w kampanii wyborczej, ale też nie wyrazić oficjalnego poparcia dla szefa IPN. – Na Nowogrodzkiej oczekują, że prezydent będzie podróżował po Polsce i namawiał do głosowania na Nawrockiego. Do czegoś takiego nie dojdzie – zapewnił dziennikarzy informator z Kancelarii Prezydenta.

Według „Rzeczpospolitej” pomysł wystawienia w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego nie spotkał się z wielkim entuzjazmem wśród Andrzeja Dudy i jego współpracowników. – To nie jest silny kandydat. Popełnia szereg błędów, źle wypada podczas wystąpień publicznych, źle wypada podczas rozmów na żywo w niepisowskich mediach, brakuje mu wiedzy, uczy się wolno. Wypowiedź dotycząca aborcji obnażyła wszystkie słabości Nawrockiego. Trudno uwierzyć w jego zwycięstwo – ocenił informator z Pałacu Prezydenckiego.

Afront Dudy? Nie chce dopuścić Nawrockiego do Trumpa

Co więcej, jeden z bliskich współpracowników Andrzeja Dudy zadeklarował, że „jeśli jeszcze przed wyborami prezydenckimi dojdzie do wizyty Donalda Trumpa w Polsce, to „Karol Nawrocki ma zostać niedopuszczony do amerykańskiego przywódcy”. – To nie będzie to akcja promująca Karola Nawrockiego. Nie będziemy ustawiać wizyty pod kampanię przedstawiciela PiS – stwierdziła osoba z otoczenia głowy państwa.

