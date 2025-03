Trump wystawia rachunek Europie, szarża Konfederacji i gotowość Watykanu. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Trump wystawia rachunek Europie”. Trump blatuje się z Moskwą przeciw Europie, wystawiając za koszty wojny rachunki, które płacić ma na razie głównie Ukraina. To jednak marne pocieszenie, bo prezydent USA zapowiada już wojnę celną z Unią – ostrzega Jakub Mielnik.

„Teflonowy Mentzen”. Postawa prymusa, którą przyjął w kampanii Sławomir Mentzen, zaczyna się opłacać. Poparcie w sondażach rośnie, a na konwencji Konfederacja zwarła szeregi – analizuje Eliza Olczyk.

„Watykan w stałej gotowości”. Ks. prof. Witold Kawecki z UKSW w rozmowie z Magdaleną Frindt odnosi się do spekulacji o możliwej rezygnacji głowy Kościoła i ocenia plotki, z których wynika, że jego następcą może być Polak.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Ta wojna była do wygrania”. – Skoro nie udało się spektakularnie pokonać Putina, to trzeba z nim negocjować. Osobiście uważam, że ta wojna była do wygrania dla Ukrainy – ocenia Romuald Szeremietiew w wywiadzie Elizy Olczyk.

„Nieudany sąd nad Kotulą”. Koalicja rządząca obroniła Kotulę, a przy okazji Donald Tusk złapał PiS w pułapkę bezpieczeństwa i patriotyzmu – komentuje Eliza Olczyk.

„Politycy pod wpływem”. Wilk, Kopiec, Siarka – nazwiska, które nie przyniosły chluby polskiemu parlamentaryzmowi. – Kiedyś takie wybryki bywały dla polityków zabójcze – mówi Magdalenie Frindt prof. Rafał Chwedoruk.

„Pokolenie zdrowego rozsądku”. Czym „konserwatyzm oświecony” przyciąga młode pokolenie? – To kontrpropozycja dla oferty chaosu, którą przyniósł neoliberalny konsumpcjonizm – tłumaczy w wywiadzie Krystyny Romanowskiej dr Magdalena Archacka.

„Wspólnota garnków”. Socjolożka Katarzyna Krzywicka-Zdunek opowiada Paulinie Sosze-Jakubowskiej o emocjonalnej więzi, jaką nawiązują ze sobą użytkownicy AGD i nieprzemijającej potrzebie wspólnoty.

„Infantylne związki”. Ludzie wiążą się ze sobą po części dlatego, że bliska relacja jest jedną z nielicznych sytuacji, w której akceptowalny jest regres osoby dorosłej – pisze terapeutka par Susanna Abse.

„Gwoździe do trumny deregulacji”. Medialny show związany z deregulacją ma przykryć fakt, że projekt ma minimalne szanse. Wymaga silnej woli politycznej, a tej najwyraźniej w rządzie brakuje – analizuje Michał Bieniak.

„Merz musi przestawić zwrotnicę”. – Kandydat na kanclerza Niemiec Friedrich Merz ma cienką skórę, łatwo go sprowokować. To nie są cechy, które powinny wyróżniać mocnego lidera – ostrzega Piotr Buras w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej.

„Dyplodyletanci”. Falę szyderstw po spotkaniu Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem paradoksalnie postanowił wyciszyć Donald Tusk. W tle majaczy polska racja stanu – pisze Jakub Mielnik.

„Piramida długowieczności”. – Coraz więcej badań naukowych pokazuje, że możemy nie tylko przedłużyć swoje życie, ale też cofnąć zegar biologiczny – przekonuje w rozmowie z Katarzyną Pinkosz prof. Marek Postuła.

„Długo czekaliśmy na swój głos”. – To jest ciekawe, że pokolenia, które też przecież musiały walczyć o swój głos, były tak niechętne wobec tego, co my próbowaliśmy robić – mówi Marcie Byczkowskiej-Nowak Fisz.

