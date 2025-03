Kaczyński wywołał burzę. Tak zwrócił się do dziennikarki TVN24

Nie milkną echa śmierci Barbary Skrzypek. W poniedziałek 17 marca Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało demonstrację przed siedzibą prokuratury w Warszawie. Jeden z operatorów TVP, który był obecny na miejscu, zarejestrował skandaliczną rozmowę polityków PiS. – Ja ją pchnę, no co ty. Niech spier***a – mówi Jacek Ozdoba. – Nie no, ale delikatnie – odpowiada Marek Suski. – Ja wiem, niech ona w ogóle nie wychodzi – dodaje Ozdoba. – Żeby, wiesz, się nie przewróciła – ripostuje Suski. – Bo ona specjalnie może – kontynuuje Ozdoba. – Ledwo ją dotkniesz i ona się przewróci – podsumowuje Suski.

Słowa działaczy PiS były najprawdopodobniej kierowane pod adresem Ewy Wrzosek. To właśnie ona z ramienia prokuratury prowadzi postępowanie dotyczące słynnych dwóch wież, w ramach którego przesłuchiwano Barbarę Skrzypek.

O skandaliczną rozmowę Jacka Ozdoby i Marka Suskiego został zapytany w Sejmie Jarosław Kaczyński. Prezes PiS nie chciał komentować nagrania ani rozmawiać z dziennikarzami. – Nic o tym nie wiem. Proszę mi nie zadawać pytań, bo państwo są częścią tej grupy, która w tej chwili uczestniczy w niszczeniu demokracji i niepodległości – powiedział prezes PiS zwracając się do reporterów z TVN24 oraz TVP. Chwilę później zwrócił się bezpośrednio do Agaty Adamek. – Nie macie moralnego prawa żeby mnie o cokolwiek pytać – stwierdził Jarosław Kaczyński.

