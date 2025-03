Koniec z ocenami z zachowania. MEN ujawnił szczegóły nowego pomysłu

Jak informuje „Newsweek”, ministerialny zespół ds. obowiązków ucznia przygotowuje właśnie zmiany, dotyczące oceny z zachowania. Kieruje się przy tym zaleceniami ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych, którzy rekomendują rezygnację z tej oceny.

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie chce oceny z zachowania

Aby doprowadzić do tego typu zmiany, potrzebne będzie stworzenie nowych przepisów. Resort edukacji, nauczony chaosem po rezygnacji z prac domowych, chce tym razem działać nieco wolniej. Rozważany jest okres przejściowy, w którym nauczyciele korzystaliby z opisowej oceny zachowania ucznia, widniejącej jeszcze na świadectwie.

Docelowo ocenę z zachowania miałby zastąpić „rozwojowy opis zachowania”. Co ciekawe, przygotowywałby go samodzielnie uczeń, współpracując jedynie z wychowawcą. Robiłby to w oparciu o ogólnokrajowe kryteria.

MEN zaznacza, że prace legislacyjne jeszcze nie ruszyły, wciąż trwają dyskusje nad koncepcją. Później odbędą się jeszcze konsultacje z nauczycielami, a zmiany miałyby wejść w życie w 2026 roku.

Nauczyciele zgodni z diagnozą, ale sceptyczni co do rozwiązania

W rozmowie z Interią nauczycielka ze szkoły podstawowej w Warszawie przyznała, że oceny z zachowania są reliktem, ale zastanawiała się, czy uczniowie są przygotowani na ocenę samych siebie. – Przecież młody człowiek pójdzie kiedyś do pracy i będzie oceniany przez innych, nie będzie na to gotowy. W dorosłym życiu premię czy nagrodę przyznaje szef, a nie pracownik samemu sobie – tłumaczyła.

Nauczycielka z Poznania stwierdziła, że ocena z zachowania to źródło napięć i warto byłoby całkiem z niej zrezygnować. Wyraziła jednocześnie obawę, że z nową procedurą może być jeszcze gorzej.

Nauczycielka z Lublina opisała, jak u niej wyglądają oceny przygotowywane przez samych uczniów. – Moi uczniowie sami wystawiają sobie ocenę opisową z zachowania na podstawie kryteriów zawartych w statucie. Oczywiście nigdy nie znalazłam w tych opisach ani jednego słowa o tym dlaczego nie zasłużyłam na taką czy inną ocenę, tylko są to takie laurki o nich. Napisane tak, aby ocena była najwyższa – mówiła.

