Wymowne słowa Sutryka. Prezydent Wrocławia nie przebierał w słowach

Organizacja SOS Wrocław przy poparciu lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości próbowała odwołać Jacka Sutryka ze stanowiska. Do akcji dołączyli także aktywiści, działacze Konfederacji oraz przedstawiciele ruchów antyszczepionkowych. Pomysł organizacji referendum nie zyskał jednak przychylności mieszkańców. Pod wnioskiem w tej sprawie zabrakło ponad 11 tys. podpisów.

Wrocław. Jacek Sutryk odpowiada na zarzuty

Jacek Sutryk komentując porażkę SOS Wrocław stwierdził, że „wśród inicjatorów pomysłu organizacji referendum jest wielu złych ludzi”. – Pytaliście mnie bardzo często w ciągu ostatnich 60 dni o mój komentarz do tego co się dzieje. Nie chciałem tego komentować, bo po pierwsze zajmuje się miastem, do czego zostałem wybrany – podkreślił samorządowiec w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Prezydent Wrocławia dodał, że „nie będzie żadnego wielkiego, wyrafinowanego, wielopiętrowego komentarza politycznego do tej sytuacji”. – To po prostu źli ludzie a źli ludzie dobra nie czynią, dobra nie rozumieją. Najważniejszy jest Wrocław i Wrocław znowu wygrał. A ja wam bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie, za to że zawsze jesteście. Zawsze razem jesteśmy w chwilach tych lepszych i tych trudniejszych – zaznaczył.

Sutryk na celowniku. To efekt walki o wpływy w lokalnej PO?

Tygodnik „Polityka” przypomniał, że twarzami kampanii wymierzonej w prezydenta Wrocławia byli radni, którzy w wyborach samorządowych pojawili się na listach Koalicji Obywatelskiej, układanych pod patronatem Michał Jarosa.

Dziennikarze usłyszeli od lokalnych polityków PiS, że „inicjatywa referendum była elementem wewnętrznych tarć w dolnośląskiej PO”. Jako przykład podano chociażby publiczne wypowiedzi związanego partią Donalda Tuska Bogdana Zdrojewskiego. Były minister opowiadał się za dymisją Jacka Sutryka, ale przeciwko referendum.

– Referendalna klapa to klęska Michała Jarosa, bo moim zdaniem to on stoi za zmasowanym atakiem nie tylko na Sutryka, ale też wiceprezydent Renatę Granowską, jego koleżankę z partii, którą zamierza z niej rękoma sądu koleżeńskiego wywalić – stwierdził w rozmowie z „Polityką” jeden z działaczy PO.

Czytaj też:

Afera Collegium Humanum. Decyzja prokuratury zaszkodzi Sutrykowi?Czytaj też:

Kolejny odcinek afery Collegium Humanum. „Mój kierunek to żart”