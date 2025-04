Potężny spadek poparcia KO w najnowszym sondażu. Ekspert nie ma złudzeń

Pracownia United Surveys w najnowszym sondażu sprawdziła na zlecenie WP, na które z ugrupowań zagłosowaliby Polacy w wyborach do Sejmu. Na czele znalazło się PiS z wynikiem 29,6 proc. To wzrost poparcia o 0,8 punktów procentowych w porównaniu z badaniem z początku kwietnia. To również pierwsze badanie od stycznia 2025 r., kiedy partia Jarosława Kaczyńskiego notuje największe uznanie wyborców.

Na Koalicję Obywatelską chce zagłosować 28,6 proc. ankietowanych. To spadek o 6,3 pkt proc. Trzecią pozycję zajęła Konfederacja z wynikiem 13,9 proc. To poparcie mniejsze o 2,5 p.p. Poza podium uplasowała się Trzecia Droga z wynikiem 8,1 proc., która odnotowała wzrost o 1,2 p.p. PSL i Polsce 2050 po piętach depcze Lewica, która cieszy się poparciem na poziomie 7,9 proc. Stanowi to wzrost o 2,9 proc.

Pod progiem wyborczym znalazła się partia Razem, która cieszy się poparciem 3,5 proc. i zanotowała wzrost o trzy p.p. 8,4 proc. respondentów wybrało opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”. To wzrost o 0,9 p.p. Frekwencja wyborcza wyniosłaby 56,9 proc., a 1,3 proc. wahałoby się, czy pójść do urn i zagłosować.

Przy takich wynikach Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby do Sejmu 168 posłów, a KO 162 polityków. Konfederacja mogłaby liczyć na 68 mandatów, Trzecia Droga na 31, a Lewica na 30. Jedno miejsce przypadłoby mniejszości niemieckiej. W takim wypadku obecna koalicja rządząca nie miałaby większości.

Kampania wyborcza przekłada się na notowania partii. Kto zyskał najbardziej?

Dr Krzysztof Piekarski z Uniwersytetu Gdańskiego skomentował, że spadek poparcia PO jest związany z działaniami Rafała Trzaskowskiego w kampanii wyborczej. Spektakularnymi sukcesami nie może się też pochwalić rząd Donalda Tuska. Według eksperta Koalicja Obywatelska może odbić się po potencjalnej wygranej w wyborach. Na poparcie partii przełożyły się też aktywności Magdaleny Biejat i Adriana Zandberga. Politolog zwrócił też uwagę na potencjalnie niską frekwencję.

Sondaż przeprowadzono od 17 do 19 kwietnia 2025 r. metodą CATI (wywiady telefoniczne) i CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej próbie 1 000 osób.



