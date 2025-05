45 proc. wyborców wierzy, że ich kandydat wygra. A pozostali? Sondaż dla „Wprost”

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Czasu na podjęcie decyzji jest coraz mniej, ale wciąż część wyborców nie wie, na kogo odda swój głos. Według różnych badań, może być to od kilku do około 10 proc. uprawnionych do głosowania. A co z tymi, którzy już wiedzą, na kogo zagłosują? Czy wierzą, że ich kandydat ma szansę na najwyższy urząd w państwie?

Czy wierzysz, że kandydat, na którego zamierzasz oddać głos w pierwszej turze wyborów prezydenckich, zwycięży?

Na tak postawione pytanie w badaniu SW Research dla „Wprost”, 44,6 proc. badanych odpowiedziało „tak”. Ponad 45 proc. nie ma tej pewności, z czego 17,4 proc. nie wierzy w sukces swojego kandydata, a 28 proc. wskazało odpowiedź: „trudno powiedzieć”.

6,6 proc. ankietowanych nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje, a 3,4 proc. deklaruje, że nie weźmie udziału w wyborach.

Wyraźnie więcej wiary w swoich kandydatów mają mężczyźni (49,7 proc. odpowiedzi „tak” wobec 40,1 proc. u kobiet). U panów jednocześnie częściej pojawiała się również odpowiedź „nie” (20,2 proc. wobec 14,9 proc.). Panie znacznie częściej bowiem wskazywały odpowiedź: „trudno powiedzieć” (33,5 proc. wobec 21,8 proc.).

Niepewność w wielkim mieście

Które grupy respondentów wierzą, że osoba, na którą postawią przy wyborczej urnie, zostanie prezydentem?