Aktywiści zablokowali most w Warszawie, pojawiły się gigantyczne korki. „Napięcia rosną”

Ostatnie pokolenie poinformowało w mediach społecznościowych o blokadzie Mostu Grota-Roweckiego. „Napięcia rosną, protestujący zaatakowani gazem pieprzowym. Czy Trzaskowski zainteresuje się tym, co dzieje się w jego mieście?” – zaznaczyli.

„Protestujący ciągle powtarzają: blokady skończą się, jeśli Trzaskowski poprze postulaty i zorganizuje spotkanie z premierem. Czy tematy zapaści klimatycznej i wykluczenia transportowego są zbyt kontrowersyjne dla ‘zdroworozsądkowego’ kandydata?” – dodano w nawiązaniu do poprzedniego wpisu.

Warszawa. Ostatnie Pokolenie zablokowało Most Grota-Roweckiego

Aktywiści zebrali się w rejonie parku Kaskada na warszawskim Żoliborzu, skąd ruszyli w stronę trasy S8. Na transmisji pojawił się 35-latek, który na początku kwietnia wszedł na pomnik smoleński i oblał go czerwoną substancją. Domagał się wtedy spotkania z Donaldem Tuskiem. Na transmisji widać kilkanaście osób blokujących drogę, niektóre z nich przykleiły się do jezdni.

Aktywiści mieli ze sobą transparenty: „Trzaskowski poprzyj postulaty”, „tania kolej nie autostrady”, czy „Trzaskowski zatrzymaj blokady” oraz kamizelki z napisem „tania kolej teraz”. – My tu jesteśmy, bo to jest jedyny sposób, który widzimy i który nam został, aby przeciwdziałać katastrofie klimatycznej – mówił 35-latek. W pewnym momencie kierowcy zaczęli ściągać siłą protestujących i wyszarpywać im banery.

Kierowcy nie wytrzymali po blokadzie ulicy. Kobieta spryskała aktywistów gazem pieprzowym

Jeden z kierowców tłumaczył mężczyźnie, że śpieszy się do lekarza. Inna kobieta dodała, że w aucie ma trzymiesięczne dziecko. Zdenerwowani kierowcy zaczęli się domagać, aby Ostatnie Pokolenie pozwoliło im przejechać choć jednym pasem. Jedna z kobiet w pewnym momencie spryskała aktywistów gazem pieprzowym. W końcu pojawiła się policja, która próbowała ściągać protestujących.W końcu udało się odblokować jeden pas.

„Uwaga na utrudnienia w ruchu drogowym w Alei Armii Krajowej w Warszawie!. W kierunku Marek pod wiaduktem na ulicy Slowackiego (trasa S8) około godziny 16:10 grupa 13 aktywistów zablokowała skrajny oraz awaryjny pas jedni. Na miejscu cały czas pracują Policjanci oraz służby techniczne. Podejmujemy czynności zmierzające do usunięcia protestujących z drogi i udrożnienia przejazdu. Apelujemy do kierowców o stosowanie się do poleceń policjantów” – podsumowała sytuację w komunikacie KSP.

